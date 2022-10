Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Unfällen im Nordosten

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einer Reihe von Unfällen sind am Wochenende zwei Menschen im Nordosten gestorben. In einem Fall soll die Sonne einem Autofahrer die Sicht genommen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sternberg/Schönberg/Neubrandenburg - Bei Unfällen sind am Wochenende nahe Sternberg (Ludwigslust-Parchim) und in Neubrandenburg zwei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden bei weiteren Verkehrsunfällen mindestens vier Menschen verletzt und deren Autos stark beschädigt, wie Polizeisprecher am Sonntag in Rostock und Neubrandenburg sagten.

So starb ein 65 Jahre alter Autofahrer, nachdem sein Wagen am Sonntag von der Bundesstraße 192 bei Sternberg abkam und gegen einen Baum geprallt war. Warum der Fahrer zwischen Dabel und Borkow von der Straße abkam, ist noch unklar. Der Mann hatte zunächst an der Unfallstelle noch wiederbelebt werden können, starb aber kurz darauf in einer Unfallklinik.

In Neubrandenburg starb am Sonntag in einer Klinik eine 65 Jahre alte Fußgängerin an schweren Unfallverletzungen. Sie war am Freitag von einem Autofahrer in der Oststadt übersehen, angefahren und lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Der 75-jährige Fahrer hatte angegeben, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Für längere Behinderungen sorgte ein Unfall auf der Autobahn 20 am Sonntag nahe Schönberg (Nordwestmecklenburg). Weil ein 52-jähriger Autofahrer auf die Überholspur wechselte, musste ein dort fahrender 54-jähriger Autofahrer seinen Wagen stark abbremsen und kam ins Schleudern. Der 54-Jährige überschlug sich mit seinem Wagen und durchbrach die Außenleitplanke. Der Mann wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Die A20 war mehr als eine Stunde in Richtung Lübeck gesperrt, so dass ein zwei Kilometer langer Stau entstand.

In Ribnitz-Damgarten und in Rostock verunglückten zwei Fahranfänger am Sonntagmorgen mit ihren Autos. In Ribnitz-Damgarten fuhr ein angetrunkener 20-Jähriger - bei ihm wurden später 1,12 Promille Atemalkohol gemessen - seinen Wagen gegen eine Mauer, wobei er und seine Beifahrerin verletzt wurden. In Rostock fuhr eine 20-Jährige den Wagen auf der B105 gegen eine Straßenlaterne und kam mit Verletzungen in eine Klinik. An beiden Autos entstanden hohe Schäden. dpa