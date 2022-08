Zwei Traktoren bei Arbeit ausgebrannt: 650.000 Euro Schaden

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Schaden von mehr als 600.000 Euro ist bei zwei Traktorenbränden im Südosten von MV entstanden. Verletzt wurde niemand. Ursache sollen technische Defekte sein.

Rothenklempenow/Vollratsruhe - Im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns sind zwei Traktoren ausgebrannt. Die Brände ereigneten sich am Montag auf einer Straße bei Rothenklempenow (Vorpommern-Greifswald) und nahe Schloss Grubenhagen (Mecklenburgische Seenplatte), wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. In beiden Fällen sollen technische Defekte an den Traktoren die jeweilige Brandursache sein.

Auf der Landesstraße 283 bei Rothenklempenow geriet eine Zugmaschine mit einem Anhänger für Rindenmulch, die von Forstarbeiten kam, in Brand. Der 43-jährige Fahrer konnte sich retten. Der Schaden wurde auf rund 450.000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und des Feuers war die Straße zeitweise gesperrt, Feuerwehren konnten ein Übergreifen des Brandes auf Waldflächen verhindern.

Bei Schloss Grubenhagen, einem Ortsteil von Vollratsruhe, fing später ein Traktor bei der Bodenbearbeitung mit einer Egge an zu qualmen. Der 20-jährige Fahrer flüchtete. Der brennende Traktor rollte einen Hang hinunter an den Rand eines Sees, wo er im Schilf steckenblieb. Die Feuerwehr löschte den Brand, dessen Schaden auf rund 200.000 Euro geschätzt wurde. dpa