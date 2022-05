Zwölf Sterne zum Europatag in Stralsund

Zwölf große Sterne strahlen rund um den blau beleuchteten Alten Markt in Stralsund. Die Lichtinstallation in der Hansestadt war am Montag Teil der Feierlichkeiten zum Europatag. Von früh morgens bis abends sollte so an die Geburtsstunde der Europäischen Union vor 72 Jahren erinnert werden, wie die Stadt mitteilte.

Stralsund - Die zentrale Botschaft des Europatages sei die Wahrung des Friedens. „Die Bedeutung dieses Tages rückt gerade jetzt verstärkt in den Vordergrund. Und besondere Zeiten brauchen besondere Zeichen. Für Frieden, Freiheit und europäische Werte“, schrieb die Stadt. Daher seien die zwölf Stralsunder Sterne als Europaflagge aufgestellt worden. Zudem waren am Montag ein Infostand und verschiedene Aktivitäten vom Europäischen Integrationszentrum geplant.

Am 9. Mai 1950 hatte der damalige französische Außenminister Robert Schuman einen Plan für die engere Zusammenarbeit in Europa vorgestellt. Dieser sah vor, die Kohle- und Stahlindustrie der westeuropäischen Länder zu vereinen. Heutzutage wird der 9. Mai von der Europäischen Union als Europatag gefeiert. dpa