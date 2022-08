Kurioser Zettel-Aushang zur Mietpreisbremse: „Leute, lasst euch nicht bescheißen“

Von: Marcus Giebel

Die Mietpreisbremse soll vor überteuerten Wohnungen speziell in Städten schützen. Darauf macht ein kurioser Appell in Form einer Vermisstenanzeige aufmerksam.

München - Mit Geld kann man die Menschen locken. Das weiß auch Jenny. Finanzielle Anreize bringen Aufmerksamkeit. Angesichts der Folgen der Corona-Pandemie und der ebenso zu bewältigenden Inflation noch mehr als in früheren Jahren. Deshalb beginnt Jenny ihr Anliegen mit einer Zahl.

„3657 Euro Finderlohn!!!“ steht in großen und unterstrichenen Ziffern und Buchstaben auf dem Zettel, den sie offenbar an der Glastür eines Mehrparteienhauses hinterlassen hat. Doch woher die krumme Zahl? Das erklärt Jenny direkt darunter - und macht zugleich klar, dass sie keinesfalls auf ehrliche Finder unter den Bewohnern aus ist. Weil es sich gar nicht um eine Vermisstenanzeige handelt.

Appell wegen Mietpreisbremse: „Du kannst deine Jahresmiete um durchschnittlich 3657 Euro senken“

Deutlich kleiner geschrieben, ist dort zu lesen: „Suche: Miete, die mir die Hausverwaltung jedes Jahr zu viel abzockt!“ Wobei das Wort „mir“ wohl nicht einmal Jenny selbst meint, sondern den Durchschnittsmieter in Berlin. Denn weiter schreibt Jenny: „Du auch? Mit der Mietpreisbremse kannst du deine Jahresmiete um durchschnittlich 3657 Euro senken. Ja, auch in deinem Kiez. Ja, auch in deinem Haus!“

Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, redet sie den Lesern noch drängender ins Gewissen: „Leute ernsthaft: Lasst euch nicht bescheißen. Zieht die Mietpreisbremse. Und zwar sofort.“ Mietern, die sich da auf dem falschen Fuß erwischt fühlen, rät Jenny zur Kontaktaufnahme des in Berlin ansässigen Teams von „Conny“, das sich selbst als „führende Online-Plattform für Rechtsservices im Mietrecht, Arbeitsrecht und Telekommunikationsrecht“ beschreibt.

Mietpreisbremse gilt seit 2015: „Maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete“

Auch der Instagram-Kanal „Notes of Berlin“, der Jennys Finderlohn-Nachricht im Internet verbreitet, gibt den Tipp, „prüfen (zu) lassen, ob sich die Miete eventuell senken lässt“. Zudem wird in dem Kommentar betont: „Mietverträge ab 2015 fallen unter die Mietpreisbremse!“ Um Jennys Anliegen zu konkretisieren.

Das Portal haufe.de fasst das Gesetz so zusammen: „Am 1.6.2015 ist das Gesetz zur Mietpreisbremse bei der Neu- oder Wiedervermietung von Wohnungen in Kraft getreten. Es sieht vor, dass die Mieter beim Abschluss eines Mietvertrags maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Neubauten und umfassend sanierte Wohnungen sind ausgenommen.“

Mietpreisbremse in Deutschland: 203 Städte und Gemeinden und Bayern sind dabei

Allerdings obliegt es den Bundesländern, für fünf Jahre per Rechtsverordnung festzulegen, in welchen Gebieten die Mietpreisbremse gelten soll. Trotz diverser juristischer Querelen verlängerte der Bundestag die Regelung zunächst bis 2025, die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP will sich für eine Ausweitung bis 2029 stark machen.

In Bayern fallen derzeit und vorerst bis Ende 2025 insgesamt 203 Städte und Gemeinden unter das Gesetz zur Mietpreisbremse. Darunter zählen München, Nürnberg, Augsburg, Ingolstadt, Bamberg oder Regensburg. In keinem anderen Bundesland sind es auch nur halb so viele. Während die drei Stadtstaaten flächendeckend mitmachen, sind es etwa in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen nur jeweils 18 Städte und Gemeinden, in Baden-Württemberg 89.

Bleibt zu hoffen, dass Jennys Appell gehört wird. Immerhin geht es um bares Geld. (mg)