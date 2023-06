Linderung für Millionen Menschen? Antikörperspritze soll bei Migräne helfen

Von: Lea Seitz

Bis zu 23,9 Prozent der Frauen und bis zu 11,1 Prozent der Männer in Deutschland sind laut RKI von Migräne betroffen. Für sie könnte es nun Abhilfe geben.

Kassel/Kiel – Das Gefühl, der eigene Schädel könnte zerspringen: Für Leandra Feldt aus Kiel war es nicht unbekannt. Über ein Jahrzehnt litt die 34-Jährige unter Migräne. Probierte Schmerzmittel, auch höhere Dosen. Nichts half. Da stolperte sie über eine Langzeitstudie der Schmerzklinik Kiel. Für sie war es die Rettung.

„Für mich ein Riesenglück“: Migräne-Patientin spritzt sich monatlich Antikörper

Ziel der Studie sollte sein, die Wirkung eines neuen Rettung-Antikörper-Präparats mit einem gewöhnlichen Schmerzmittel zu vergleichen. Gemeinsam mit anderen knapp 200 Menschen, die regelmäßig unter Migräne litten, nahm Feldt teil. Zuerst kamen Voruntersuchungen, regelmäßige Blutabnahmen und das Führen eines Migräne-Tagebuchs. Dann folgten im Jahr 2020 endlich Spitzen mit dem Wirkstoff Enerum. Der besteht aus CGRP-monoklonalen Antikörpern und sollte die Schmerz-Attacken verhindern. Feldt war zufrieden: „Die Attacken reduzierten sich auf zweimal im Monat“, sagt sie gegenüber der Bild-Zeitung. „Für mich schon ein Riesenglück.“

Erenumab im Medikament Aimovig wurde im Mai 2018 durch die U.S. Food and Drug Administration für die vorbeugende Behandlung von Migräne bei Erwachsenen zugelassen. Die Behandlung erfolgt durch eine Selbstinjektion des Arzneimittels unter die Haut einmal im Monat. Es folgte die Studie der Schmerzklinik Kiel. Sie wies nach, dass ungefähr jeder dritte Betroffene, der bisher nur unzureichend prophylaktisch medikamentös behandelt werden konnte, von der Antikörperspritze profitierte. Auch der Gemeinsame Bundesausschuss unterstreicht die Wirkung der Spritzen für diese bestimmte Patientengruppe in einer Nutzenbewertung.

Hohe Kosten des Medikaments = Kostenübernahme durch Krankenkasse gebunden an vier Bedingungen

Stand März 2021 kostet das Medikament rund 495 Euro pro Monat, wie auf der Webseite der Schmerzklinik Kiel nachzulesen ist. Um die Wirtschaftlichkeit zu sichern, knüpfen die gesetzlichen Krankenkassen die Kostenübernahme des Medikaments an vier Bedingungen:

Volljährigkeit

Migräneattacken an mindestens vier Tagen im Monat

Arzt hat Erfahrungen mit der Diagnose und Behandlung von Migräne

Unwirksamkeit, Unverträglichkeit oder Kontraindikation von einem der folgenden Stoffe:

Metoprolol, Amitriptylin, Topiramat, Flunarizin, Valproat sowie zusätzlich Onabotulinumtoxin bei chronischer Migräne

Unter bestimmten Bedingungen ist von einer Behandlung mit den Antikörperspritzen abzuraten. Dazu zählen zum Beispiel Schwangerschaft und Stillzeit, koronare Herzerkrankung und ein erlittener Schlaganfall.

Antikörperspritzen sollen nun Hilfe bei Migräne bieten. © Lane Oatey / Imago

Migräne bekämpfen: Diese Methoden lohnen einen Versuch

Neben dieser relativ neuen Methode gegen die Migräneattacken und herkömmlichen Schmerzmitteln gibt es noch andere Möglichkeiten, den fiesen Schmerz zu eliminieren. Das könnte zum Beispiel eine an die innere Uhr angepasste Schmerztherapie sein. Auch die Ernährung hat einen gewissen Einfluss auf Kopfschmerzen.

Kopfschmerzen sind übrigens nicht gleich Kopfschmerzen: Unterschieden werden zum Beispiel Migräne, Spannungs- und Clusterkopfschmerzen.

