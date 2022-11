Bundespolizei greift zunehmend Flüchtlinge über neue Migrationsroute auf

Von: Stella Henrich

Immer mehr Menschen reisen über die russische Grenze unerlaubt in den Westen ein. Die Bundespolizei berichtet von immer mehr Geflüchteten, die an der deutschen Grenze aufgegriffen werden. Darunter auch Studierende aus Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten.

München ‒ „Insgesamt hat die Bundespolizei in diesem Jahr bereits fast 8000 Migranten erfasst, die die Route über Russland nutzen“, schreibt der Spiegel. Das Magazin berichtet aus einem vertraulichen Schriftstück, aus dem hervorgeht, dass neben Personen mit frisch erteilten russischen Visa auch immer mehr Menschen aufgegriffen würden, die sich zuvor schon über einen längeren Zeitraum in Russland aufgehalten hätten. Darunter Studierende aus Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten sowie Arbeitsmigranten aus Zentralasien.

Eine Beamtin der Bundespolizei bewacht zwei Migranten, die zuvor im Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) nahe der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen wurden. © Patrick Pleul / dpa

Dabei ist die Zahl registrierter Menschen mit 320 Personen im Mai dieses Jahres, bis September mit 1200 registrierten Personen bis zum Oktober mit 1500 Personen stetig gestiegen. Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, führen auch globale Sanktionsmechanismen gegen Russland dazu, dass „ausländische Studenten Probleme haben, Gelder für den Lebensunterhalt nach Russland zu transferieren“.

Migranten reisen über Russland ein: Erstanträge auf Asyl steigen - vor allem in drei Bundesländer

Bundespolizeipräsident Dieter Romann spricht von bislang insgesamt 76.000 unerlaubten Einreisen nach Deutschland. Entsprechend steigt auch die Zahl an Asylbewerbern. Denn nur wer - unerlaubt - einreist, kann einen Antrag auf Asyl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Deutschland stellen. Laut offiziellen Zahlen des BAMF haben im laufenden Jahr etwa 160.000 Menschen in Deutschland einen Erstantrag auf Asyl beantragt. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Erstanträge um knapp 39 Prozent gestiegen. Migrationsexperten warnten bereits vor einer kritischen Lage, so der Spiegel in seinem Bericht. In einigen Bundesländern fehlten Unterkünfte für die Antragsteller.

Einreiseroute von Flüchtlingen Häufig geben durch die Bundespolizei befragte Personen, die zu einem Großteil aus dem arabischen Raum kommen, selbst an, zunächst per Flugzeug nach Russland eingereist zu sein. Zumeist gelangen sie dann über Belarus in die Europäische Union. /spiegel

Im laufenden Jahr 2022 haben Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg die meisten Asylerstanträge entgegengenommen. Bereits in den letzten drei Jahren wurden die meisten Erstanträge in diesen Bundesländern gestellt. Diese müssen nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel Asylsuchenden aufnehmen. Er regelt die Verteilung der Bewerber auf die einzelnen Bundesländer. So gingen in NRW im laufenden Jahr laut BAMF knapp 32.500 Erstanträge ein, in Bayern etwa 20.400 und Baden-Württemberg liegt mit 18.700 Anträgen knapp dahinter. Ein Lagebericht von Anfang dieses Jahres zeigt, dass viele Menschen auf eine Asylentscheidung warten, jeder zehnte Antrag wurde für ein in Deutschland geborenes Kind unter einem Jahr gestellt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu Besuch bei der Bundespolizei. (Symbolbild) © Björn Trotzki/imago

Migranten reisen über Russland ein: Deutschland will Möglichkeit für mehrere Staatsbürgerschaften schaffen

Derweil diskutiert die Politik hierzulande über ein neues Einbürgerungsrecht. Der deutsche Pass soll künftig leichter zu bekommen sein. Statt wie bislang nach acht Jahren sollen Menschen künftig bereits nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland die Staatsbürgerschaft erhalten können. Bei „besonderen Integrationsleistungen“ soll dies sogar schon nach drei Jahren möglich werden. Und in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen automatisch Deutsche werden, wenn ein Elternteil bereits seit fünf Jahren „seinen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt“ in Deutschland hat. Bislang war das erst nach acht Jahren der Fall.

Gleichzeitig soll auch der Besitz mehrerer Staatsbürgerschaften mit der Reform viel einfacher werden. Auf diese Weise sollen viele Anspruchsberechtigten ermuntert werden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen.