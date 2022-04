Lotto: Glückspilz räumt Rekord-Jackpot von 45 Millionen Euro ab

Von: Martina Lippl

LOTTO 6aus49 – Rekordjackpot geknackt. Lottospieler kassiert 45 Millionen ab. © DLTB/Becker & Bredel

Was für ein Volltreffer! Ein Lotto-Spieler aus Hessen ist auf einen Schlag ein Multimillionär. Der Jackpot von 45 Millionen Euro ist geknackt – im 17. Anlauf.

Wiesbaden – Es ist ein neuer deutscher Gewinnrekord beim Spiel Lotto 6 aus 49, teilt die Lottogesellschaft Hessen mit. Der Lotto-Rekordjackpot von 45 Millionen Euro geht an einen einzigen Spieler. Der Tipper hatte auf die sechs Richtigen samt Superzahl gesetzt und damit den gesamten Gewinntopf abgeräumt. So muss der frisch gebackene Millionär diese unfassbare Summe mit niemandem teilen. Es ist der „höchste Einzelgewinn in der Geschichte des deutschen Lottos.“

45 Millionen: Lotto-Spieler räumt Rekord-Jackpot ab

Nach 16 Ziehungen in Folge war der Lotto-Jackpot auf 45 Millionen angewachsen. Bei der 17. Ziehung am Mittwoch (13. April 2022) musste nach den neuen Regeln eine Ausschüttung erfolgen. Selbst, wenn kein Lottospieler alle Zahlen richtig getippt hätte.

Schon fünf richtige Kreuze auf dem Lottoschein plus Superzahl hätten für den Jackpot gereicht. Doch der Lotto-Glückspilz aus Hessen landete einen Volltreffer in der obersten Gewinnklasse: 2, 7, 22, 29, 42, 46 und die passenden Superzahl 2.

6 aus 49: Fünf Richtige plus Superzahl hätten zum Lotto-Jackpot reichen können

Die niedrigeren Gewinnklassen gehen damit leer aus. Dabei hätte es für einige Lotto-Spieler spannend werden können. Sechs Richtige (Gewinnklasse 2) hatte am Mittwoch nämlich keiner getippt. Dagegen kreuzten 74 fünf Richtige plus Superzahl an, teilt Lotto Hessen mit.

„Sie teilen sich nun gemäß den Statuten der garantierten Ausschüttung die unbesetzt gebliebene Gewinnklasse 2 und gewinnen je 146.908,50 Euro“, so Lotto Hessen. Das sei ein Vielfaches der sonst üblichen Quote. Der bislang höchste Lotto-Gewinn lag bei knapp 42,6 Millionen Euro. Eine Lotto-Spielerin aus Baden-Württemberg hielt diesen Rekord seit Oktober 2020 – bis jetzt.

