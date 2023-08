„Letzter Generation“ droht Millionenstrafe für Flughafen-Blockade: Eurowings, Condor und TUI fly prüfen Klagen

Die Klebe-Aktion am Flughafen Düsseldorf kann für die „Letzte Generation“ richtig teuer werden. Flughafen und Airlines wollen klagen. Es geht um mehrere Millionen Euro.

Düsseldorf – Für viele hat die „Letzte Generation“ am 13. Juli den Bogen überspannt. Aktivistinnen und Aktivisten verschafften sich Zugang zu den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg und klebten sich auf die Rollfelder. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) tobte wahrscheinlich ähnlich wie etliche Urlauber, die am ersten Ferientag am Gate festsaßen.

48 Flüge bei Flughafen-Blockade storniert, zwei umgeleitet: Millionen-Klage gegen die „Letzte Generation“

48 Flüge wurden storniert und zwei umgeleitet. „Insgesamt kann es zu Schadensersatzforderungen in Höhe einiger Millionen Euro kommen“, sagt der Hamburger Luftfahrtexperte Gerald Wissel der Rheinischen Post. Richtig teuer könnte es werden, weil mittlerweile drei Airlines rechtliche Schritte prüfen: Eurowings, Condor und TUI fly. Ein Eurowings-Sprecher bestätigte, dass alle Airlines der Lufthansa Group Schadensersatzansprüche geltend machen wollen.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatte schon am Tag der Flughafen-Blockade geschimpft: „Viele Menschen freuen sich auf ihren verdienten Urlaub. Wenn die ‚Letzte Generation‘ ihnen diese Freude nimmt, untergräbt sie die Akzeptanz für mehr Klimaschutz.“ Und Buschmann drohte bereits: „Zudem müssen die Blockierer neben strafrechtlichen Folgen gegebenenfalls auch mit millionenschweren Schadensersatzforderungen rechnen.“

Konsequenzen für „Letzte Generation“: Eurowing, Condor und TUI klagen – Flughafen stellt mehrere Anzeigen

Die Höhe der Schadensersatzforderungen steht nicht fest, sie dürfte sich aber gewaschen haben. Zumal sich noch andere Reiseversicherer anschließen könnten. Aber: „Es reicht nicht, vor Gericht pauschal von einem Millionenschaden zu reden. Die Airlines und der Flughafen müssen genau belegen, wo welcher Schaden entstanden ist“, ordnet Anwalt Julius Reiter für die Rheinische Post ein.

Der Flughafen Düsseldorf hatte außerdem Strafanzeige gestellt: Wegen Sachbeschädigung, Nötigung, Hausfriedensbruch, gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und Störung öffentlicher Betriebe. Für die Flughafen-Blockade drohen empfindliche Strafen, aber den Vorwurf des Eingriffs in den Luftverkehr schließt die Polizei Düsseldorf bereits aus. Das teilte eine Sprecherin auf Anfrage von 24RHEIN von IPPEN.MEDIA mit. (moe)