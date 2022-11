Tagesschau unterläuft Panne bei Lottozahlen - Moderatorin muss „kleine Korrektur“ vornehmen

Von: Marcus Giebel

Musste am Ende der Tagesschau etwas richtigstellen: ARD-Moderatorin Susanne Daubner klärte den Lottozahlen-Patzer auf. © Screenshot ARD

Zur 20-Uhr-Tagesschau am Samstagabend gehören auch die frisch gezogenen Lottozahlen. Doch bei dieser Ausgabe der Nachrichten unterlief der Redaktion ein Fehler, der noch während der Sendung aufgeklärt wurde.

München - Bei dieser Nachricht hätten „Tagesschau“-Zuschauer ihren Augen besser nicht trauen sollen. Denn in der Hauptsendung am Samstagabend ab 20 Uhr hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Und das bei der Präsentation der Lottozahlen, an denen immerhin Millionensummen hängen, denen viele Bürger bereits seit Jahren erfolglos nachjagen.

Während Moderatorin Susanne Daubner wie gewohnt die sechs Zahlen plus Zusatzzahl verlas, wurde eine Reihe ganz anderer Zahlen eingeblendet. Und jedem Zuschauer war sofort klar: Hier stimmt doch irgendetwas nicht. Genau für solche Fälle verweist nicht nur die ARD-Redaktion bei der Präsentation der Lottozahlen darauf, dass alle Angaben ohne Gewähr sind. Um nicht am Ende für die veröffentlichten Zahlen belangt werden zu können.

Tagesschau und falsche Lottozahlen: Daubner präsentiert nach Wettervorhersage „kleine Korrektur“

Daubner nannte zudem auch noch die Homepage der „Tagesschau“ und den Videotext der ARD als weitere Quellen - hier hätte sich der Fauxpas wohl auch schnell aufgelöst. Eifrige Lottospieler dürften das Missgeschick ohnehin schnell entwirrt haben. Denn wie auch das „Tagesschau“-Team schnell bemerkte, waren die eingeblendeten Lottozahlen eben nicht die aktuellen, aber in dieser Kombination erst kürzlich gezogen worden.

Nachdem die Wettervorhersage für die folgenden Tage abgespielt war, kam Daubner daher noch einmal auf den Patzer bei den Lottozahlen zu sprechen. Am Ende der Sendung folge „eine kleine Korrektur zu den Lottozahlen“, leitete sie den zweiten Versuch ein. Und dann ließ die Journalistin die Katze aus dem Sack: „Auf der Grafik waren die falschen, nämlich die vom letzten Mittwoch, ich habe die richtigen gesagt. Jetzt nochmal für Sie alles richtig.“

Lottozahlen in der Tagesschau: Daubner liest erst die Zahlen von Mittwoch vor

Schließlich verlas Daubner noch einmal die aktuellen und beim Lotto am Samstag gezogenen Zahlen: 5 – 9 – 11 – 13 – 20 – 34 – Superzahl 7. Womöglich war die Verwechslung für manchen Mittwochs-Lottospieler aber auch ein Glücksfall, denn so war immerhin noch einmal an die dort gezogenen Zahlen 16 – 21 – 23 – 24 – 32 – 46 Superzahl 9 erinnert worden. Denn es ist ja nicht auszuschließen, dass „Tagesschau“-Zuschauer am Mittwoch zumindest einen kleinen Gewinn abgeräumt haben, von ihrem Glück aber bis zum Samstagabend noch gar nichts wussten. Kann ja durchaus mal passieren.

Bei kleineren Gewinnen bleiben immerhin drei Monate Zeit, um den Gewinn einzulösen. Bei den großen Jackpots gilt sogar eine Abholfrist von drei Jahren - was jedoch auch nicht in jedem Fall ausreicht.

Lottozahlen-Patzer in ARD und ZDF: Verwirrung um Zusatzzahl und alte Zahlen

Eine ähnliche Panne unterlief im Jahr 2014 auch dem ZDF. Damals waren bei einer Lottosendung am Mittwoch ebenfalls falsche Zahlen eingeblendet worden. Da dies während der Ausstrahlung bemerkt wurde, brach der Sender die Übertragung ab. In der anschließenden „heute“-Nachrichtensendung wurden dann die richtigen Zahlen verlesen. Erklärt wurde die Verwechslung mit einem technischen Problem, weshalb die Lottozahlen der Vorwoche angezeigt worden seien.

Auch 2005 präsentierte das „heute journal“ des ZDF bereits einmal versehentlich alte Lottozahlen. Die damalige Nachrichtensprecherin Barbara Hahlweg bemerkte dies jedoch und las die richtigen Zahlen vor. Zuvor hatte ein Computerausfall bei der Ziehung an sich für Verwirrung gesorgt, sodass ARD-Lottofee Franziska Reichenbacher wegen eines Übertragungsfehlers statt der 18 fälschlicherweise die 8 als Zusatzzahl verkündete - weil ihr diese angezeigt wurde. Damals verzichtete die 20-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ sogar auf die Präsentation der Lottozahlen, weil bis zur Ausstrahlung nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, welche Zahl tatsächlich gezogen worden war. (mg)