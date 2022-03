Begehrte Moonswatch: Neue Uhr führt zu langen Schlangen vor Swatch-Läden – Polizeieinsatz am Kurfürstendamm

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Vor dem Swatch-Laden in der Münchner Fußgängerzone bildeten sich am Samstag (26. März) eine lange Schlange von Leuten, die die Moonswatch kaufen wollten © Stefan M. Prager/imago

Omega und Swatch bringen das Nachfolgemodell eines Uhrenklassikers heraus. Damit lösen die Schweizer einen ungeahnten Hype aus, den man sonst nur von Apple kennt.

Berlin - Eigentlich gab der Uhrenhersteller Omega einem seiner Modelle den Namen Speedmaster. Doch ein bedeutendes Ereignis der Weltgeschichte machte daraus die „Moonwatch“. Denn der Astronaut Buzz Aldrin hat im Juli 1969 eine Speedmaster am Handgelenk getragen, als er den Mond betrat. Ein von Neil Armstrong vor der Landung gemachtes Foto im Mondlandemodul ist der Beweis dafür.

Nun gibt es eine Neuauflage des Modells, die für Furore sorgt, die man eigentlich nur von neuen Apple-Produkten kennt. Gemeinsam haben Swatch und Omega mit der Moonswatch eine Neuauflage der Speedmaster entwickelt, die seit Samstag (26. März) in ausgewählten Swatch-Läden erhältlich ist. Laut Bild standen Hunderte Menschen in den Fußgängerzonen in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und München Schlange, um eine Moonswatch zu ergattern.

Neue Moonswatch: Polizeieinsatz vor Swatch-Laden am Berliner Kurfürstendamm

Teilweise sollen sie sogar über Nacht gewartet haben. Vor dem Swatch-Geschäft am Kurfürstendamm in Berlin reichte die Schlange laut der Berliner Morgenpost bis zur Gedächtniskirche. Wegen des Menschenauflaufs kam es sogar zu einem Polizeieinsatz, wie eine Polizeisprecherin der Zeitung bestätigte. Zu Handgreiflichkeiten soll es aber nicht gekommen sein. Man habe den Besitzer des Ladens darauf hingewiesen, dass er mithilfe eines Ordnungsdienstes seinen Betrieb gewährleisten müsse.

Auf diesem Foto, das von Neil Armstrong während der Mondmission 1969 gemacht wurde, trägt Buzz Aldrin die Omega Speedmaster © NASA/imago

Der Auflauf am Wochenende lässt sich nicht damit erklären, dass es sich um eine begrenzte Sonderauflage handelt. Swatch hat bereits darauf hingewiesen, dass die Uhren in den kommenden Wochen als nicht limitierte Auflage in ausgewählten Swatch-Stores erhältlich sein werden. Die Schweizer haben den Kaufrausch wohl auch ausgelöst, indem sie die Moonswatch als eine erschwingliche Alternative zur Speedmaster Moonwatch von Omega bezeichnen, ein für Sammler begehrtes Must-have. Allerdings darf eine Person derzeit nur eine Moonswatch kaufen, wobei dieses Limit bald auf zwei Uhren pro Person angehoben werden soll.

Neue Moonswatch: Auf Ebay werden Mondpreise aufgerufen

Im Inneren des Swatch-Nachbaus arbeitet ein Quarzuhrwerk statt einer teuren Omega-Mechanik. Das verringert den Preis von mehreren Tausend auf 250 Euro. Das Modell ist in elf Farbvarianten erhältlich, deren Design von Sonne, Mond, den Planeten und dem Subplaneten Pluto inspiriert ist.

Obwohl die Kollektion nicht limitiert ist, verlangen einige Personen bereits Mondpreise für die Moonswatch. Bei Ebay werden dafür teilweise bis zu 1600 Euro aufgerufen. Immerhin ist der Versand kostenfrei.