Betrunkener Schiffsführer sorgt für Ärger auf der Mosel

Von: Michelle Mantey

Ein betrunkener Schiffsführer löst einen Einsatz der Wasserschutzpolizei aus (Symbolbild). © Hanno Bode/IMAGO

Auf einem Passagierschiff kommt es zu einer handfesten Auseinandersetzung mit dem betrunkenen Schiffsführer.

München/Trier – Die Wasserschutzpolizei hat am Freitag (21. April) viel zu tun: Gleich drei Vorfälle werden gemeldet. In einem Fall hatte der Schiffsführer eines Fahrgastkabinenschiffes wohl etwas zu tief ins Glas geschaut.

Das Passagierschiff ist gerade auf dem Weg von Saarburg nach Bernkastel (Rheinland-Pfalz), als es zwischen dem betrunkenen Schiffsführer und der Besatzung plötzlich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kommt. Dabei soll er ein Besatzungsmitglied verletzt haben. Schließlich stellte die Wasserschutzpolizei in der Trierer Schleusenkammer bei dem Mann hinter dem Steuerrad einen Promillewert von 1,19 fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und mutmaßlicher Körperverletzung.

Ein zweiter Schiffsführer an Board konnte das Steuerrad übernehmen und den Betrunkenen ablösen. Alkohol am Steuer scheint keine Seltenheit zu sein: Erst vor wenigen Wochen fuhr ein Schiffsführer mit 2,3 Promille auf dem Main-Donau-Kanal zweimal gegen das Ufer. Auch am Freitag (21. April) fuhr ein Binnenschiff auf dem Rhein gegen das Ufer. Doch hier war nicht der Alkohol schuld. Das Schiff hatte sich südlich von Mainz einfach festgefahren und löste somit einen Polizeieinsatz aus.

Manövrierfehler und Schiffsunfall – Verkehr auf der Mosel steht über sechs Stunden still

Ganze sechs Stunden stand der Verkehr zwischen Nierstein und Kornsand still, bis das Binnenschiff aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte. Doch dieser Einsatz der Wasserschutzpolizei sollte nicht der letzte an diesem Tag gewesen sein.

In der Nähe von Kinheim im Kreis Bernkastel-Wittlich (Rheinland-Pfalz) stieß plötzlich ein Gütermotorschiff mit einem Tankschiff zusammen. Nach einem gescheiterten Manöver des Gütermotorschiffes blieb es plötzlich an das linke Ufer. Dort krachte das Tankschiff in das Hack des Schiffes. Die Schadenssumme liegt nach Schätzungen im vier- bis fünfstelligen Bereich. Die beiden Schiffe konnten im Anschluss weiterfahren. Erst wenige Tage zuvor führte der Unfall eines Frachtschiffes auf der Donau zu einem Großeinsatz. Ein 80-Meter lange Schiff war im Fluss bei Regensburg (Bayern) untergegangen. (dpa/mima)