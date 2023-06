Nach Antisemitismus-Skandal: Gil Ofarim muss wohl doch vor Gericht

Von: Sarah Neumeyer

Teilen

Der Sänger Gil Ofarim im Januar 2020. © Tobias Hase/dpa

Der Musiker Gil Ofarim muss nun wohl doch vor Gericht. Das berichtet die Bild. Es geht um falsche Verdächtigung und Verleumdung.

Leipzig - Der Musiker Gil Ofarim muss nun wohl doch vor Gericht, das berichtet die Bild. Der Prozess soll demnach am 7. November am Landgericht Leipzig beginnen. Im Oktober 2022 war der Prozess überraschend abgesagt worden. Ofarim hatte Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben. Die Justiz glaubte ihm aber nicht - und klagte den 40-Jährigen an. (sne/dpa)

Mehr in Kürze.