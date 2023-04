Post Vac: Hotline wegen Impfbeschwerden startet mit starker Nachfrage

Von: Nadja Zinsmeister

Seit Montag gibt es in Bayern eine Hotline für Corona-Geimpfte mit anhaltenden Beschwerden nach der Impfung. Die Nachfrage im Freistaat ist hoch.

Erlangen – In Bayern hat am Montag die Telefonhotline für Menschen mit gesundheitlichen Problemen nach einer Corona-Impfung gestartet. Ersten Beobachtungen zufolge ist die Nachfrage hoch: Bis Dienstagmittag haben bereits 492 Betroffene angerufen, davon 280 allein am Montag. Das teilte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am Dienstagnachmittag mit.

Die sogenannte Post-Vac-Hotline wurde ins Leben gerufen, um eine Anlaufstelle für Menschen mit anhaltenden gesundheitlichen Beschwerden nach einer Corona-Impfung zu schaffen. Sie informiert Betroffene über das Vorgehen und verschiedene Angebote bei möglichen Impffolgen, bietet aber keine individuelle medizinische Beratung.

Post-Vac-Hotline in Bayern: Hier können Betroffene von Impfbeschwerden Auskunft finden

Hinter der Hotline sitzen Beschäftigte des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen. „Aufgrund des hohen Anrufaufkommens hat das LGL die Hotline am Dienstag personell von sechs auf acht Mitarbeiter aufgestockt“, so der Ministeriumssprecher weiter. „Wer dennoch nicht auf Anhieb durchgestellt werden kann, sollte es einfach später noch einmal versuchen.“

In Bayern gibt es nun eine Hotline, bei der Impfbeschwerden gemeldet werden können. © Marijan Murat/dpa

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte zum Start der Hotline am Montag betont, dass es nur sehr selten zu Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung käme. Auf 29 Millionen Impfungen in Bayern kämen demnach 79 anerkannte Impfschäden. Auch das „Post-Vac-Syndrom“ scheine laut Holetschek nach derzeitigem Kenntnisstand nur sehr wenige Menschen zu betreffen.

Post-Vac-Hotline in Bayern Die Post-Vac-Hotline ist laut Angaben des Staatsministeriums unter der Nummer 09131 6808 7878 zu erreichen: Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr und am Donnerstag zusätzlich von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Weitere Informationen hält auch die Seite des StMGP bereit.

Gesundheitsminister betont: „Post-Vac“ keine offizielle Definition

„Auch stellt der Begriff ‚Post Vac‘ noch keine definierte Bezeichnung einer Erkrankung dar“, sagte Holetschek weiter. „Man versteht darunter ein heterogenes Krankheitsbild, das in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur COVID-19-Impfung auftreten kann.“ Die Symptome seien dabei ähnlich wie bei Long Covid, zum Beispiel das Erschöpfungssyndrom oder Multisystemisches Entzündungssyndrom.

„Post Vac“ ist jedoch keine definierte Bezeichnung für eine Erkrankung. „Wichtig ist: Post-Vac darf keinesfalls mit einem Impfschaden gleichgesetzt werden“, so der Gesundheitsminister. Die Hotline sei vor allem deshalb auch eine gute Anlaufstelle, um seriöse Informationen über Einrichtungen und medizinischen Beratungs-Angeboten zu erhalten. Allgemein bestehe auf dem Feld noch großer Forschungsbedarf. (nz mit dpa)