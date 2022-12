Experte verrät: Darum sollten Sie Ihr Kind nicht Marie Johanna nennen

Von: Victoria Krumbeck

Namen-Trends sind ganz schön hartnäckig. Auch dieses Jahr ist nur wenig Bewegung im Vornamen-Ranking zu sehen. Ein Experte verrät auch, bei welchem Namen sich Eltern zweimal Gedanken machen sollten.

München/Ahrensburg – Hunderttausende Kinder kommen jährlich in Deutschland auf die Welt. Ebenso viele Vornamen werden vergeben. Welche Namen im Jahr 2022 besonders beliebt waren, zeigt ein Ranking von Jungen- und Mädchenvornamen. Ganz vorne mit dabei sind Emilia und Noah, die schon zu den Dauerbrennern unter den Vornamen gehören. Und wie jedes Jahr wurden ein paar Namen vergeben, die für Verwirrung sorgten. Von einem bestimmten Namen rät der Ranking-Autor sogar ab.

Die beliebtesten Vornamen 2022 - Nur wenig Bewegung an der Spitze

Bei den Mädchennamen ist alles beim Alten. Emilia führt das Namen-Ranking des Vornamen-Experten Knud Bielefeld, das am Freitag (30. Dezember) bekannt wurde, weiterhin an. Bei den Jungen boxte sich der Name Noah wieder auf den ersten Platz, dieser führte bereits im Jahr 2020 das Ranking an. „Beide Namen sind schon länger in den Top Ten“, sagte Bielefeld der dpa. Unter den Top zehn schaffte es auch der Name Theo, der bei dem Jungranking bereits auf Platz sechs landete.

Vornamen-Experte Knud Bielefeld zeigt auf die Namens-Spitzenreiter Noah und Emilia. © Markus Scholz/dpa

Schlechter läuft es für Ben. Dieser Jungenname führte neun Jahre lang bis 2020 das Ranking an. Mittlerweile ist er nur noch auf Platz zehn zu finden. „Der scheint jetzt so langsam aus der Mode zu kommen und auch langjährige Top-Namen wie Lukas oder Luka verschwinden langsam aus den Vornamen-Listen“, erklärte Bielefeld.

Namen-Ranking 2022: Die Top fünf der beliebtesten Vornamen

Ranking Mädchen Jungen 1. Platz Emilia Noah 2. Platz Mia Mattheo 3. Platz Sophia Elias 4. Platz Emma Finn 5. Platz Hannah Leon

Vornamen-Ranking: Experte verrät No-Gos bei Namenswahl

Neben den häufig vergeben Namen, lassen sich auch einige Kuriositäten finden. „Ein paar Namen, die ungewöhnlich aufgefallen sind, aber auch ein paar Mal vorkommen. Zum Beispiel der Mädchenname Lafayette, Gitty oder Jorieke und bei den Jungennamen Bel Miro, Janeiro, wie Rio de Janeiro und Perigrin“ erzählte Bielefeld dem Sender RTL. Kreativität bei der Namenswahl findet der Experte gut, allerdings gibt es auch Fälle, die für ihn nicht gehen.

„Was tatsächlich auch häufig vorkommt, ist ein Name wie Marie Johanna – was wie Marihuana klingt. Wenn man ein bisschen nachdenkt, dann sollte man es lassen“, sagte der Namensexperte. Im hinteren Teil der Tabelle fand Bielfeld einen Namen, der immer beliebter wird. Der Jungenname Nelio ist im Ranking stark aufgestiegen. „Das scheint daran zu liegen, dass die Unterhaltungskünstlerin und Influencerin Dagi Bee Ende letzten Jahres ihren Sohn so genannt hat“, vermutet der Experte.

Regionale Unterschiede bei der Namensvergabe: Eltern aus dem Norden sind innovativ

Bielefeld sieht in der Namensgebung auch regionale Unterschiede. Ältere Namen wie Lukas oder Maximilian halten sich im Süden länger als im Norden. Eltern im Norden seien etwas innovativer. Generell hat der Experte einen guten Tipp für die Eltern. „Man sollte nicht die eigenen Bedürfnisse als Eltern in den Vordergrund stellen, sondern dran denken, es ist das Kind, was mit dem Namen leben muss“, sagte Bielefeld. Wenn Eltern wollen, dass ihre Kinder in der Zukunft viel Geld verdienen, sollten sie einen Blick auf ein anderes Ranking werfen. Dieses verrät nämlich, welche Vornamen am besten verdienen.

Bielefeld und sein Team verwenden für die Auswertung der Namen Daten der Erstnamen aus 423 Städten. Zwei Drittel der Daten werden aus Standesämtern bezogen und der Rest aus Babygalerien von Geburtskliniken. Nach eigenen Angaben erfasst Bielefeld die Namen von etwa 34 Prozent der in Deutschland geborenen Babys. (vk mit dpa)