Nebelmond im November: Alle Details zum aktuellen Vollmond

Während im November eine totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen sein wird, kann sich auch der Vollmond in diesem Monat sehen lassen. Alle Infos zum Nebelmond.

München - Der Vollmond ist jeden Monat ein besonderes Schauspiel – der November-Vollmond des Jahres 2022 erwartet Sie am 8. November. Wie Sie den letzten Vollmond vor dem Wintereinbruch am besten genießen, lesen Sie hier.

Der Mond und sein Zyklus: Vom Neumond zum Vollmond und zurück

Vielen gilt der Mond als nahezu „magischer“ Himmelskörper, denn er ändert beständig seine Form: Im Laufe von 29 Tagen, 12 Stunden und 43 Minuten wird er vom „unsichtbaren“ Neumond, zum kaum sichtbaren Sichelmond, der immer weiter zunimmt, bis er als Vollmond hell vom Himmel strahlt, um anschließend wieder abzunehmen und als Neumond scheinbar zu verschwinden – der sogenannte Mondphasen-Zyklus. Da dieser Zyklus nicht genau einem Monat entspricht, verschiebt sich der Zeitpunkt des Vollmonds jeden Monat etwas. Ein Blick in einen Mondkalender gibt hier Aufschluss.

Die Namen tragen dem nahenden Winter Rechnung: Nebelmond, Schneemond, Windmond

Im Herbst kommt es in Mitteleuropa vermehrt zu Nebel. Deswegen wurde der November-Vollmond im Deutschen traditionell als Nebelmond, Nebelmonat oder Nebelung bezeichnet. Der Mond ist durch Nebel in der Luft oft schlechter sichtbar als in klaren Nächten, die Stimmung einer nebligen Vollmondnacht begeistert aber zumindest Liebhaber romantischer Herbststimmungen.

Der US-Ureinwohnerstamm der Algonkin hat einen eigenen Namen für den November-Vollmond: Der Stamm legte – in Vorbereitung auf den harschen Winter Nordamerikas – im November Fallen aus, um Biber zu fangen und so genügend Felle für die kalte Jahreszeit zu horten. Von dieser Tradition wurde für den Vollmond im November die Bezeichnung Beaver Moon (Bibermond) abgeleitet. Weitere Namen für den dritten Vollmond des Herbstes seien: Schneemond, Frostmond, Eichenmond, Trauermond, Windmond, dritter Herbstmond, berichtet das Portal timeanddate.de.

Nebelmond am 8. November 2022: Wie Sie das Schauspiel am besten beobachten

Die Namen wecken Assoziationen an die schönen Herbst und Winterstimmungen, die die Nächte des Novembervollmonds oft bringen. Wer sich spät noch ins Kalte traut, kann die herbstliche Vollmondstimmung bei einem Abend- oder Nachtspaziergang genießen.

Am besten sehen Sie den Vollmond von einem lichtarmen Ort aus. Wer auf dem Land lebt oder einen Landausflug macht, hat also gegenüber Mondliebhabern in der Stadt einen deutlichen Vorteil. Lassen Sie Ihren Augen außerdem genügend Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Und planen Sie für Ihre Beobachtung oder Ihren Spaziergang einen Platz oder eine Route, der oder die nach oben freie Sicht bietet - idealerweise also nicht durch einen Wald, sondern auf freiem Feld oder einem unbewaldeten Hügel.

