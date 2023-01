Neue Studie zeigt: Warum das Zahnfleisch beim Herzinfarkt-Risiko eine Rolle spielt

Von: Yannick Hanke

Teilen

Parodontitis ist eine Entzündung, die durch Bakterien entsteht und sich im Mund ausbreitet. Sie kann aber auch den ganzen Körper beeinträchtigen und das Herzinfarkt-Risiko erhöhen.

Berlin – Tendenz steigend: Nach Angaben der aktuellen Mundgesundheitsstudie sind schon ab einem Alter von 35 Jahren 52 Prozent der Menschen in Deutschland von Parodontitis betroffen. Unter den Senioren würde die Entzündung sogar 90 Prozent betreffen, so die Studie. Diese chronische Entzündung des Zahnhalteapparates verläuft schubweise. Sie zerstört Gewebe und Knochen und führt langfristig zur Lockerung sowie dem Verlust von sowohl gesunden wie kranken Zähnen.

Das große Problem bei der Parodontitis: Die auslösenden Bakterien und Entzündungsstoffe können über das Zahnfleisch in das Blut gelangen. Auf diesem Wege werden weitere Krankheiten ausgelöst. Auch das Risiko für einen Herzinfarkt ist hiervon betroffen.

Wenn die Parodontitis unbehandelt bleibt, kann sich die Entzündung also auf den gesamten Körper auswirken. Die ersten Studien belegen bereits den Zusammenhang zwischen Parodontose und der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Demnach erhöht die Erkrankung das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt sowie Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche).

„Parodontitis, eine Entzündung des Zahnhalteapparates, ist eine sogenannte stille Krankheit, die anfangs symptomlos verläuft und damit im Verborgenen sehr viel Unheil anrichten kann“, heißt es von Romy Ermler gegenüber Focus Online. Die Vizepräsidentin der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) spricht von dem Vernachlässigen der Erkrankung, wenn es um die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht.

Menschen mit Parodontitis weisen ein durchschnittlich 49 Prozent höheres Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall in einem Zeitraum von sechs Jahren als Menschen ohne Parodontose. Das hat eine Studie aus Schweden belegt. Je schwerer die Zahnbetterkrankung ausfiel, desto höher war auch das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall mit all seinen Symptomen.

Zudem zeigt sich ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck – ein Resultat der Parodontitis. Das hat eine britische Metaanalyse, die 81 internationale Studien zum Thema untersucht hat, ergeben. Hier konnte konkret ermittelt werden, dass der durchschnittliche systolische Blutdruck von Menschen, die unter Parodontitis leiden, um 4,5 mmHg (Millimeter Quecksilbersäule; Einheit für den Blutdruck) höher ist als bei gesunden Menschen.

Was der systolische und der diastolische Wert aussagen

Der systolische Wert zeigt an, mit welchem Druck Blut vom Herz in den Körper gepresst wird. Der diastolische Wert misst wiederum den Blutdruck, während das Herz sich wieder mit Blut auffüllt, also zwischen zwei Herzschlägen. In Deutschland beispielsweise werden zur Diagnose von Bluthochdruck immer beide Werte einbezogen.