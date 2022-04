Jesus kommt mit dem Bus: „Die Passion“ wird zum Twitter-Gespött - Zuschauer von TV-Show extrem irritiert

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

„Die Passion“ sollte ein TV-Highlight in der Osterzeit werden, doch die Darstellung irritierte viele. Vor allem Twitter glühte, zahlreiche Zuschauer machten sich über die TV-Show lustig.

Essen - Es sollte ein TV-Highlight werden, doch „Die Passion - Live“ spaltet nach Ausstrahlung bei RTL die Gemüter. Rund 2,91 Millionen Menschen haben nach offiziellen Angaben das TV-Projekt angesehen, das entspricht einem Marktanteil von 11,1 Prozent ab 20.15 Uhr am Mittwochabend vor Gründonnerstag. In der Fernsehshow mit Thomas Gottschalk als Erzähler holte der Privatsender kurz vor Ostern die Leidensgeschichte Jesu in die Jetztzeit während der Primetime. Im Internet wurde sich vielfach an der Sendung aus Essen abgearbeitet. Der Hashtag #diepassion war ein Hit.

RTL: „Die Passion“ sorgt für belustigte Kommentare - Auch Alexander Klaws Teil der TV-Show

Zu sehen war der einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger Alexander Klaws als Jesus. Bei „Die Passion - Live“ präsentierte RTL die letzten Tage im Leben von Jesus Christus als moderne Musical-Variante mit deutschen Popsongs. Die Mischung aus modernem Anstrich und theologisch niederschwelliger Ansprache faszinierte und bestürzte, viele Twitter-User machten sich über die Darstellung jedoch auch lustig.

Jesus kommt mit dem Bus: RTL zeigt „Die Passion“ in Essen

„Jedes Kind kennt den Osterhasen. Aber fragen Sie ihren Nachwuchs mal, was in der Karwoche passiert ist“, erläuterte Gottschalk den Zuschauern das Musik-Projekt zur Begrüßung. Vielleicht gerade deswegen erzähle man nun „in neuer Form die alte Geschichte“. „Braucht das noch jemand? Noch dazu bei RTL?“, fragte er. Aber von ihrer „Dringlichkeit“ habe sie nichts verloren, so Gottschalk. „Vor allem in diesen Tagen des Krieges.“ Tatsächlich war die RTL-Variante der Christus-Geschichte sehr modern umgearbeitet. Jesus kam mit dem Bus nach Essen und das Brot für das Abendmahl holte er sich an einer Imbissbude ab. Currywürste gab es obendrauf. Altertümliche Gewänder suchte man vergebens.

Twitter glüht nach TV-Show - Zahlreiche Zuschauer machen sich über „Die Passion“ lustig

Vor allem über Twitter glühte der Hashtag „Passion“, zahlreiche Twitter-User zeigten sich belustigt von der TV-Show. „RTL übertrifft sich selbst mit der Inszenierung“, „Selten so einen Müll gesehen“ und „Dieser Abend wird das Fernsehen für immer verändern. Und wir werden uns fragen lassen müssen warum wir das zugelassen haben!“, ist auf Twitter unter anderem zu lesen.

In die Hauptrollen schlüpften neben Klaws die Sängerin Ella Endlich (Maria), der Schauspieler Mark Keller (Judas) sowie Musiker Laith Al-Deen (Petrus) und Schauspieler Henning Baum (Pontius Pilatus). Als Jünger waren etwa Trompeter Stefan Mross, „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner und der Sänger Gil Ofarim zu sehen. Parallel zur Jesus-Erzählung wurde in Essen immer wieder zu einem großen Lichtkreuz geschaltet, das durch die Stadt getragen wurde. Reporterin Annett Möller interviewte Menschen zu ihrem Glauben oder ihren Wünschen. Als eine Ukrainerin sich Erlösung für ihr Volk wünschte, brandete Applaus auf. In der Essener Innenstadt waren Tausende auf einem zentralen Platz am Dom dabei.

In den Niederlanden läuft das Passionsformat schon seit Jahren mit großem Erfolg. In Deutschland war die Inszenierung ursprünglich bereits für 2020 geplant, musste aber wegen Corona verschoben werden.