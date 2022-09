Nosferatu-Spinne breitet sich in Deutschland immer weiter aus - Auch Bayern immer häufiger betroffen

Von: Jennifer Lanzinger

Eine Nahaufnahme der Nosferatu-Spinne (Zoropsis spinimana). © IMAGO / Panthermedia

Sie dürfte im ersten Moment für Unwohlsein bei vielen Menschen sorgen: die Nosferatu-Spinne breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Auch in Bayern ist das Tier immer häufiger zu finden.

Hannover - Nicht wenige Menschen haben Angst vor Spinnen, vor allem große Exemplare dürften bei dem ein oder anderen für einen großen Schrecken sorgen. Noch dazu beitragen dürfte die Tatsache, dass eine weitere Gattung sich aktuell in Deutschland ausbreitet. Die Nosferatu-Spinne, die eigentlich aus dem Süden stammt, wird in immer mehr deutschen Regionen gesichtet. Sie ist recht groß, sehr haarig und hat lange Beine.

Allein der Name der Spinne dürfte für erstes Unwohlsein sorgen, harmlos soll der Achtbeiner jedoch trotzdem sein. Nach Angaben von Naturschützern hat die eigentlich aus dem Mittelmeerraum stammende und grundsätzlich ungefährliche Spinne auch Niedersachsen erreicht. Es gebe Meldungen aus Hannover, Göttingen und Osnabrück, aber auch in Oldenburg und Ostfriesland sei die Spinne mehrfach gesichtet worden, teilte der Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen mit. 2005 sei die Art erstmals in Deutschland nachgewiesen worden, seither habe sie sich stark verbreitet.

Auch in Bayern wurde die Spinne bereits mehrfach gesichtet, zum ersten Mal 2015 in Schweinfurt. Das teilte ein Sprecher des Bayerischen Landesamtes für Umwelt mit. 2019 gab es zwei weitere Funde und seit 2020 wird sie von immer mehr Menschen entdeckt. Mittlerweile gelte die Nosferatu-Spinne in Bayern als „mäßig häufig“. Das entspreche Stufe 3 in einem sechsstufigen System, erklärte der Biologe und Spinnenexperte Theo Blick, der sich als Sprecher der Arachnologischen Gesellschaft dem wissenschaftlichen Austausch zu Spinnentieren widmet. Deutschlandweit sei die Nosferatu-Spinne, die zur Familie der Kräuseljagdspinnen gehört, bereits „sehr häufig“ (Stufe 6). Auch in Bayern sei eine steigende Tendenz zu beobachten.

Nosferatu-Spinne war vermutlich ein „Urlaubsmitbringsel“ - Sie kann ihr Gift bei einem Biss freisetzen

Ihren Namen verdankt die Spinne der charakteristischen Zeichnung auf ihrem Rücken, die an die Filmfigur Nosferatu aus dem gleichnamigen Stummfilmklassiker, der ersten Verfilmung des „Dracula“-Romans, erinnert. Die zur Familie der Kräuseljagdspinnen zählende Art (Zoropsis spinimana) hat eine Körperlänge von ein bis zwei Zentimetern und eine Beinspannweite von etwa fünf Zentimetern.

„Bei den ersten in Deutschland aufgefundenen Nosferatu-Spinnen handelt es sich vermutlich um Urlaubsmitbringsel, die sich dann im Schutz der Häuser vermehrt haben“, sagte Frederik Eggers, Teamleiter Natur- und Umweltschutz beim Nabu Niedersachsen. „Klimawandel und damit einhergehende milde Winter begünstigen nun die Ausbreitung der Tiere.“ Hierzulande sei die Nosferatu-Spinne, die ihre Beute ohne Netze jage, vor allem an Hauswänden oder bei Gartenhäusern, auf Balkonen und Terrassen zu finden.

Gemeinsam mit dem Netzwerk Naturgucker sammelt der Nabu Daten von Sichtungen auf einer Plattform. Das solle eine Dokumentation über das Vorkommen dieser Art und die ihre Verbreitung beeinflussenden Faktoren ermöglichen, sagte Eggers. Laut Nabu müsse man eine übermäßige Angst vor dem Tier nicht haben, auch wenn sie wie alle Spinnen Gift einsetzen, um ihre Beute zu betäuben. Zwar könne sie anders als die meisten in Deutschland lebenden Spinnenarten mit ihren Beißwerkzeugen die menschliche Haut durchdringen. Aber der Biss sei bei Menschen in der Regel mit einem Bienen- oder Wespenstich zu vergleichen – sofern keine Allergie vorliege. Zu einem Biss komme es in der Regel nur, wenn sich die Spinne bedrängt fühle, sagte der Nabu-Experte. Mit bloßer Hand einfangen solle man sie daher nicht.