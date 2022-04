Wetter an Ostern: Regen, Schnee oder Frühlingstemperaturen? Experten mit eindeutiger April-Prognose

Von: Anna Lorenz

Teilen

Ostersonntag ist heuer Mitte April, doch die Wetterprognose sieht wenig frühlingshaft aus. Wird am Ende aus dem Oster- ein Schneehase? Die Prognose für den April.

München - Der April macht was er will – genau diesem Credo folgen die kommenden Wochen hinsichtlich des Wetters und sind vor allem eines: wechselhaft.

Wetter in Deutschland: Prognose für die kommenden Tage - Kälteknick zum Donnerstag

In der laufenden Woche erwartet Diplom-Meteorologe Dominik Jung Schnee und stürmische Winde, es wird ungemütlich kalt. Der Kampf von warmen Luftmassen aus Südeuropa mit kalten aus Nordeuropa bewirkt in 1500 Metern Höhe gegenwärtig zwar noch eine Luftmassentemperatur von 10 Grad, die am Donnerstag aber einen rapiden Abfall auf bis zu -7 Grad erlebt. Dieser Kälteknick wirkt sich auch auf die bodennahe Temperatur aus: im Durchschnitt sind maximal nur noch 6-7 Grad drin.

Wetter: Prognose für die Woche - Sturmböen und Wintergewitter drohen

Die gefühlte Temperatur wird aber deutlich niedriger ausfallen, denn Wind mit einer Stärke von bis zu 80 km/h bläst hierzulande die kommenden Tage durch die Straßen. In höheren Lagen und an der See werden Sturmböen erwartet, auch in niedrigeren Lagen kann es stürmisch werden, wie auch dieses Video zeigt:

Des Weiteren, so Jung, stehen nach einem durchwachsenen Mittwoch ab Donnerstag Blitz und Donner ins Haus. In der Mitte und dem Süden Deutschlands erwarten Experten am Donnerstag stürmisches Wetter, das sich zum Freitag in Schneeregen verwandelt. Graupelgewitter sind vielerorts möglich. Je näher Ostern rückt, umso kälter wird es; glatte Straßen, vereiste Scheiben und vor allem auch erfrorene Pflanzen – sogar auf dem Fensterbrett – sollen die Karwoche begleiten.

Wetter in Deutschland: Prognose zeigt Sintflutgefahr in vielen Teilen des Landes

Besonders besorgniserregend sind jedoch die prognostizierten Regenmengen, die in den kommenden Tagen zu fallen drohen. So werden in der Mitte und dem Westen Deutschlands bis zu 120 Liter pro Quadratmeter erwartet, im Norden wird es bei 90 Litern pro Quadratmeter nass und stürmisch. Bereits heute warnt der Deutsche Wetterdienst gebietsweise vor Dauerregen. In einigen Teilen des Landes sprechen Meteorologen von nicht weniger als Sintflutgefahr, da bis Monatsmitte teilweise Niederschläge von bis zu 180 Litern pro Quadratmeter erreicht werden – Hochwasser sind möglich.

Wetter-Prognose für den April - Wann kehrt der Frühling zurück?

Die Prognose für den April 2022 wird laut Experten stetig nach unten korrigiert, frühlingshaft werden die kommenden Wochen definitiv nicht. Ostern, das dieses Jahr auf den 17. und 18. April fällt, wird daher ungemütlich - die fröhliche Suche nach bunten Eiern und Osternestern fällt wortwörtlich ins Wasser, der Osterhase muss also in Haus oder Wohnung entsprechende Verstecke finden. Aufgeschlüsselt nach Himmelrichtungen, lässt sich das Oster-Wetter folgt vorhersagen:

Norden: Regen in Massen, teilweise Sturmböen an den Küsten

Osten: Regen und empfindliche Kälte

Süden: Regen mit 80 Litern pro Quadratmeter, in einigen Teilen sogar 160 Liter - Hochwassergefahr

Westen: Schnee und Graupelgewitter bei Spitzenwerten von maximal 10 Grad