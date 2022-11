Teure Raucherpausen: Chef gibt Nichtrauchern zusätzlichen Urlaubstag

Rauchende Mitarbeiter sind einem Chef zu teuer. Nichtraucher werden jetzt mit einem extra Urlaubstag belohnt.

Essen – Raucherpausen während der Arbeitszeit sind immer wieder ein heikles Thema. Während die einen Zigarettenpause machen, arbeiten die anderen weiter. Das Qualmen geht aber auch vielen Chefs gegen den Strich. Es kostet nämlich Arbeitszeit und damit Geld. Ein Essener Logistik-Unternehmen spendiert deswegen seinen Nichtrauchern einen zusätzlichen Urlaubstag.

Der Chef der Firma findet das nur fair: „Bei jemand, der fünf bis zehn Mal am Tag rauchen geht – das geht natürlich einiges an Arbeitszeit verloren“, erklärt Sebastian Bülowius bei RTL. Der ehemalige Kettenraucher wollte nach eigenen Angaben etwas für die Nichtraucher in seinem Unternehmen machen. Die Hälfte seiner 20-köpfigen Belegschaft raucht, die andere nicht.

Pro Kippe gehen etwa fünf Minuten Rauchzeit drauf. Bei fünf bis sechs Zigaretten am Tag summiert sich das auf 30 Minuten – ohne Wegzeit. Zusätzliche Pausen durch einen Freizeitvorteil auszugleichen, ist arbeitsrechtlich grundsätzlich zulässig. Rauchen an sich zu bestrafen, wäre unzulässig. Wer beispielsweise in einer offiziellen Pause raucht, müsste eigentlich auch einen Urlaubstag erhalten, erklärte Fachanwältin für Arbeitsrecht Nathalie Oberthür in einem ähnlichen Fall der Nachrichtenagentur dpa. Arbeitnehmer haben das Recht auf eine Erholungspause am Tag.

Raucherpausen kosten der Firma viel Geld

Die zusätzlichen Urlaubstage kosten Bülowius zufolge 2.500 Euro pro Jahr. Die Raucherpausen würden mit 35.000 Euro zu Buche schlagen. Mitarbeiter haben also die Wahl: Fluppen oder Freizeit. Ob der Urlaubstag einige motiviert, mit dem gesundheitsschädlichen Rauchen aufzuhören, wird sich zeigen. Die Nichtraucher freuen sich jedenfalls über den zusätzlichen Urlaubstag, wie aus dem RTL-Beitrag zu erfahren ist.

Die Idee mit den zusätzlichen Urlaubstagen für Nichtraucher ist nicht neu. 2017 sorgte eine Firma in Tokio weltweit für Schlagzeilen: Die Firma in Tokio schenkte ihren nichtrauchenden Mitarbeitern gleich sechs Urlaubstage.

Raucherpause oder Kaffeepause – Was gehört zur Arbeitszeit?

Ein Recht auf Raucherpausen haben deutsche Arbeitnehmer nicht. Die Zigarette während der Arbeit gilt nicht als zulässige Arbeitsunterbrechung, das haben mehrere Gerichte klargestellt. Allerdings lässt sich auch bei der Kaffeepause in der Büroküche bezahlte Arbeitszeit verplempern. Der Gang zur Toilette gilt als zulässige Arbeitsunterbrechung. Doch einem Grundbedürfnis nachzugehen kann individuell auch von unterschiedlicher Dauer sein.

Wichtig: Grundsätzlich sind Erholungspausen im Arbeitszeitgesetz vorgeschrieben. Sie gehören aber nicht zur Arbeitszeit und werden in der Regel auch nicht bezahlt. In einigen Tarifverträgen gibt es Ausnahmen. Der Arbeitgeber kann also verlangen, verpasste Arbeitszeit – auch Kaffeepausen nachzuholen, oder während der Arbeitszeit ganz verbieten.

Arbeitnehmern stehen 20 Tage bei einer Fünf-Tage-Woche zu. Laut § 3 BUrlG ist der Gesetzgeber bei der Verabschiedung des Gesetzes von einer Sechs-Tage-Woche ausgegangen und hat den Urlaub auf 24 Tage pro Jahr festgelegt. Der Urlaub dient ähnlich wie Arbeitspausen der Erholung (ml)