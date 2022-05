150 Beschäftigte der Behindertenhilfe bei Streikkundgebung

Ein Beschäftigter trägt bei einem Warnstreik eine Warnweste von Verdi. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Zum dritten Mal streikten in dieser Woche Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungsdienst. Am Donnerstag versammelten sich 150 Teilnehmer bei der zentralen Kundgebung in Hannover, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. An der Veranstaltung nahmen Beschäftigte der Behindertenhilfe aus ganz Niedersachsen und Bremen teil.

Hannover - Die Streikenden versammelten sich vor dem Gebäude des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) in Hannover. Dort übergab Verdi-Landesleiter Detlef Ahting ein goldenes Paar Turnschuhe an den KAV-Hauptgeschäftsführer Michael Bosse-Arbogast. Damit wollte die Gewerkschaft die Arbeitgeber zu Tempo in den Verhandlungen aufrufen.

In den vergangen Tagen hatten bereits Angestellte in der Sozialarbeit sowie Kita-Personal gestreikt. Diese Streiks fanden verteilt über Niedersachsen und Bremen statt. Verdi will mit den bundesweiten Streiks laut eigener Aussage Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. Am 16. und 17. Mai findet in Potsdam die dritte Runde der laufenden Tarifverhandlungen statt. Beim letzten Treffen wurde kein Ergebnis erzielt. In der Branche arbeiten rund 330.000 Beschäftigte. dpa