24-Stunden-Aktion gegen berauschte Verkehrsteilnehmer

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Mit einem Aktionstag macht Niedersachsen am Donnerstag auf die Gefahren von Rauschmitteln im Straßenverkehr aufmerksam. Das Bundesland nimmt erneut an der länderübergreifenden Aktion „sicher.mobil.leben“ teil, wie das Niedersächsische Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Innerhalb von 24 Stunden soll demnach unter dem Motto „Fahrtüchtigkeit im Blick“ an 140 Orten kontrolliert werden.

Hannover - Laut Innenministerium werden von 4.00 Uhr an rund 750 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz sein. Sie werden unter anderem von Mitarbeitern des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) und der Verkehrswachten unterstützt. Neben Autos, Lastwagen und Bussen sollen in diesem Jahr auch Fahrräder, Motorräder und E-Scooter kontrolliert werden.

„Wer Alkohol, Drogen oder Medikamente konsumiert, hat nichts im Straßenverkehr zu suchen“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Neben dem Einfluss durch Rauschmittel soll bei den Kontrollen auch auf Müdigkeit oder Krankheiten der Verkehrsteilnehmer geachtet werden.

Zuletzt haben Straftaten im Straßenverkehr im Zusammenhang mit Rauschmitteln in Niedersachsen zugenommen. Laut Innenministerium stellte die Polizei im vergangenen Jahr 19.453 Anzeigen wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen aus. Das waren 14,1 Prozent mehr als im Jahr 2020. Die Zahl entsprechender Verkehrsunfälle lag 2021 auch höher als ein Jahr zuvor. Die Zahl der tödlichen Unfälle, bei denen Fahrer oder Fahrerin unter dem Einfluss von Rauschmitteln standen, stieg in dem Zeitraum von 10 auf 22. dpa