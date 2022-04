25 Jahre Umweltlotterie „Bingo“: „Bingobär“ geht auf Tournee

Teilen

Glücksspiel für den Umweltschutz? Was zunächst unerwartet scheint, hat sich durchgesetzt - seit 25 Jahren mit der Umweltlotterie „Bingo“. Zunächst als „BingoLotto“ war die Lotterie am 27. September 1997 gestartet, wie der Ideengeber Lotto Niedersachsen mitteilte. In den 25 Jahren habe es Millionen von Gewinnen, mehr als 22.000 verloste Sachgewinne und über 75.

Hannover - 000 Sendeminuten in 1279 Sendungen im NDR Fernsehen gegeben - und genau so lange moderiert der liebevoll „Bingobär“ genannte Showmaster Michael Thürnau schon sonntags „Bingo! - Die Umweltlotterie“.

Nach Angaben von Lotto Niedersachsen fließen Anteile des Spieleinsatzes der verkauften Lose über den Landeshaushalt an die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung - zur Unterstützung von Umweltprojekten in dem Bundesland. Unabhängige Gremien entscheiden demnach über die Verwendung der Gelder. Seit Beginn der Lotterie seien rund 205 Millionen Euro in etwa 21.000 Umweltprojekte allein in Niedersachsen gesteckt worden.

Bingo-Lose werden inzwischen neben Niedersachsen auch in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz verkauft. Die Umweltlotterie sei „seit 25 Jahren eine echte Erfolgsgeschichte“, sagte der Geschäftsführer von Lotto Niedersachsen, Axel Holthaus.

Im Jubiläumsjahr 2022 sind den Angaben zufolge Sonderauslosungen, ein Jubiläumsgewinnspiel, eine Bingo-Tour mit Thürnau von Juni bis September durch Niedersachsen und eine Jubiläumssendung in Spielfilmlänge am 2. Oktober geplant. dpa