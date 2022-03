30 Kreative öffnen Werkstätten beim Tag der offenen Töpferei

Teilen

Unter dem Motto „Schauen, Anfassen, Staunen“ haben rund 30 Kreative beim Tag der offenen Töpferei an diesem Wochenende ihre Werkstätten und Ateliers für Interessierte geöffnet. Auf dem Programm stehen Führungen und Gespräche - und wer möchte, kann das Formen mit Ton auch einmal selbst ausprobieren, etwa in der Werkstatt von Keramikerin Kerstin Hübner in Winsen an der Aller (Landkreis Celle).

Winsen - „Mich begeistert das Material noch immer“, so die Kunsthandwerkerin, die seit mehr als 30 Jahren mit Ton arbeitet. In ihrer Werkstatt stellt Hübner etwa Tassen, Geschirr oder Seifenschalen her.

Bei ihr in der Werkstatt dürfen Besucherinnen und Besucher an der Drehscheibe auch selbst Hand anlegen. „Die Leute kommen und können das Material anfassen und anschauen“, sagte Hübner anlässlich des Tages der offenen Töpferei, bei dem bundesweit rund 500 Töpfereien ihre Türen öffnen. Viele Menschen fasziniere die Verwandlung eines Klumpen Tons auf der Drehscheibe in ein Gefäß oder eine Vase.

Auch wenn während der Pandemie viele Kunsthandwerkermärkte ausgefallen seien, sei das Interesse in den vergangenen Jahren für Kunsthandwerk und Keramik im Besonderen gestiegen, sagte Hübner. Sie registrierte zuletzt mehr Anrufe und Bestellungen. Ein Auftrag dauere zwar einige Wochen, danach hätten die Kundinnen und Kunden aber genau die Keramik, die sie sich wünschten, berichtete die Handwerkerin. dpa