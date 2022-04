Mit 4 Promille unterwegs: Polizei findet Unfallverursacher schlafend mit Bierdose

Mit 15 Bierdosen haben Ärzte einen alkoholisierten Mann in Vietnam behandelt. © Ralf Hirschberger/dpa

Ein Fahrer baut einen Unfall in Osnabrück und fährt davon. Die Polizei findet ihn in seinem Wagen ‒ schlafend mit einer Bierdose zwischen den Beinen.

Osnabrück ‒ Schlafend und mit einer Bierdose zwischen seinen Beinen hat die Polizei in Osnabrück am Dienstag (12.04.2022) einen sturzbetrunkenen Unfallfahrer in seinem Auto angetroffen. Der Mann war am Tag zuvor mit seinem Auto frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, weil er auf der falschen Straßenseite fuhr, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Polizisten fanden den Fahrer schlafend in seinem Wagen vor. Auf eine Ansprache der Beamten reagierte der Mann kaum. Kein Wunder: Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von 4 Promille, wie hna.de berichtet.*

Osnabrück: Fahrer mit 4 Promille baut Unfall und fährt davon: Polizei findet ihn schlafend in seinem Auto

Die Polizisten nahmen dem Fahrer die Fahrzeugschlüssel ab und brachten ihn zwecks Blutentnahme in ein Krankenhaus. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann längst seinen Führerschein verloren ‒ er war schon mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen. (rdg)

