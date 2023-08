52 Jahre alte Patientin stirbt bei Brand in Klinik

Hannover

Bei einem Brand in einer Klinik in Langenhagen bei Hannover ist eine 52 Jahre alte Patientin getötet worden. Eine 82 Jahre alte Patientin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag sagte. Es bestehe keine Lebensgefahr. Das Feuer war am späten Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Langenhagen - Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hätten die Flammen bereits aus einem Zimmer im dritten Obergeschoss geschlagen.

Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes rund 50 Menschen, auf der betroffenen Station insgesamt 19 Personen, wie die Sprecherin sagte. Zusammen mit dem Klinikpersonal habe die Feuerwehr die Station evakuiert. Der Leichnam der getöteten Patientin konnte erst nach Abschluss der Löscharbeiten geborgen werden.

Die Staatsanwaltschaft Hannover habe die Obduktion der Leiche beantragt, sagte eine Sprecherin der Behörde. Wann es eine Obduktion geben soll und wann das Ergebnis vorliegen könnte, war zunächst unklar. dpa