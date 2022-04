54.000 Ukraine-Flüchtlinge in Niedersachsen registriert

Teilen

Zwei Monate nach Beginn des Krieges sind bislang etwa 54.000 Ukraine-Flüchtlinge in Niedersachsen registriert worden. Das teilte das Innenministerium in Hannover am Freitag auf dpa-Anfrage mit und berief sich auf Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf).

Hannover - Die Zahl ist somit um rund 20.000 höher als noch Ende März. Das Ministerium betonte, dass die rund 20.000 Menschen nicht zwingend in den vergangenen vier Wochen nach Niedersachsen gekommen sind. Es könnten auch bereits vorher eingereiste Ukrainer sein, die zunächst nicht registriert wurden.

Wie viele der in Niedersachsen registrierten Menschen auch im Bundesland bleiben, konnte das Ministerium zunächst nicht sagen. An einem eingerichteten Drehkreuz am Messebahnhof Laatzen bei Hannover werden viele Flüchtlinge registriert, reisen danach aber weiter.

Die tatsächliche Zahl der aus der Ukraine angekommenen Menschen dürfte deutlich höher liegen. Ukrainer dürfen sich in Deutschland drei Monate lang visafrei aufhalten, müssen für diesen Zeitraum also nicht gemeldet sein. dpa