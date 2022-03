65-Jähriger stirbt bei Brand in Obdachlosenunterkunft

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) ist ein 65-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Die Ursache für das Feuer war am Donnerstagmorgen noch unklar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Mann am Mittwochnachmittag nur noch tot aus der Brandwohnung im Obergeschoss geborgen werden.

Bad Fallingbostel - Eine als erstes eingetroffene Polizeistreife habe zunächst einen weiteren Bewohner aus seiner Wohnung im Erdgeschoss befreit. Das Obergeschoss konnten die Beamten aufgrund der starken Brandentwicklung jedoch nicht betreten. Die betroffene Wohnung sei vollständig ausgebrannt.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften sei bei dem Brand im Einsatz gewesen, darunter etwa 120 Feuerwehrleute und mehrere Streifenwagen der Polizei. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die anderen Bewohner der Unterkunft erst einmal anderweitig vom Ordnungsamt untergebracht. dpa