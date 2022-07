9-Euro-Ticket gilt ab Freitag auch in erstem Fernverkehrszug

Von: Yannick Hanke

Ab Freitag, 8. Juli 2022, darf das 9-Euro-Ticket auch in IC-Zügen zwischen Norddeich, Emden, Oldenburg und Bremen genutzt werden. © Manfred Segerer/imago/Hauke-Christian Dittrich/dpa/Montage

Aufatmen für Bahn-Fahrer: Ab Freitag, 8. Juli 2022, gilt das 9-Euro-Ticket nun doch in IC-Zügen in Bremen und Niedersachsen. Bahn und Land konnten sich einigen.

Bremen/Hannover – Nun also doch: Nach langen Verhandlungen und viel öffentlichem Zoff darf das 9-Euro-Ticket ab Freitag, 8. Juli 2022, genutzt werden, um in Intercity-Zügen in Niedersachsen mitzufahren. Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) und die Deutsche Bahn AG hätten sich hierauf verständigt, berichtet die „Nordwest-Zeitung“ unter Berufung auf Regierungskreise. Das berichtet kreiszeitung.de.

9-Euro-Ticket darf auch in IC-Zügen in Niedersachsen und Bremen genutzt werden – schon ab Freitag

Von Freitag, 8. Juli, an darf das 9-Euro-Ticket also auch in den IC-Zügen zwischen Norddeich, Emden, Oldenburg und Bremen genutzt werden. Dies war bislang nicht möglich, weil in diesem Abschnitt auch der Regionalexpress (RE) fährt. Die Bahn AG hatte vom Land 5,24 Millionen Euro verlangt, damit das 9-Euro-Ticket doch im Intercity genutzt werden kann.

Das hatte Bernd Althusmann, Verkehrsminister von Niedersachsen, kategorisch abgelehnt. Er stellte lediglich 1,5 Millionen Euro in Aussicht. Wie die „Nordwest-Zeitung“ berichtet, hätte die Bahn AG dieses Angebot von Althusmann „nach harten Verhandlungen“ nun angenommen.