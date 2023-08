A20-Auffahrt Bad Doberan für zwei Monate gesperrt

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Die Auffahrt Bad Doberan an der Autobahn 20 im Landkreis Rostock soll für knapp zwei Monate in Richtung Stettin gesperrt werden. Die Sperrung ab Montag bis voraussichtlich zum 23. Oktober erfolge, weil die Fahrbahndecke der A20 zwischen Bad Doberan und Kröpelin saniert wird. In dieser Zeit ist auch der Parkplatz Quellental geschlossen, wie die Autobahn GmbH weiter mitteilte.

Rostock - Eine Umleitung sei über die Anschlussstelle Kröpelin ausgeschildert. Den Angaben zufolge bleibt die Anschlussstelle Bad Doberan in Fahrtrichtung Lübeck passierbar. dpa