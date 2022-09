Achtung Betrug: Fake-Internetseite bietet „0-Euro-Ticket“ an

Von: Johannes Nuß

Das 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung ist ausgelaufen. Auf einer gefälschten Internetseite wird derzeit ein gefaktes „0-Euro-Ticket“ angeboten. Die Polizei warnt vor Betrug. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

In Hildesheim sind Plakate aufgetaucht, auf denen für ein „0-Euro-Ticket“ geworben wird. Doch das gibt es nicht. Strafanzeige wurde bereits erstattet.

Hildesheim – Die Polizei in Hildesheim in Niedersachsen warnt vor einer neuen Betrugsmasche: In der Stadt sind Plakate aufgetaucht, auf denen für ein angebliches „0-Euro-Ticket“ geworben wird, inklusive einer gefälschten Internetseite, die waschecht aussieht. Diese wirkt auf den ersten Blick wie eine offizielle Seite des Bundesverkehrsministeriums, die für die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets wirbt. Ein derartiges Ticket sei aber nicht existent, betonten die Beamten, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Achtung Betrug: Fake-Internetseite bietet „0-Euro-Ticket“ als Nachfolger vom 9-Euro-Ticket in Hildesheim an

Am Donnerstag, dem 1. September, sei in der Innenstadt von Hildesheim ein Plakat aufgefallen, das das 0-Euro-Ticket und damit den vermeintlichen Nachfolger des 9-Euro-Tickets bewirbt. Es verweise auf eine Internet-Seite, wo sich ein Online-Ticket mit dem Logo der Deutschen Bahn sowie einem QR-Code generieren lässt. Es erwecke den Anschein, bundesweit für alle Verkehrsverbünde gültig zu sein. Das berichtet kreiszeitung.de.

Ganz ähnlich wie andere Befürworter des am 31. August ausgelaufenen 9-Euro-Tickets, die das günstige Ticket aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung auf eigene Faust weiterführen und dabei eine Straftat begehen. Aktuell plant die Ampelkoalition tatsächlich ein weiteres Entlastungspaket und auch ein weiteres günstiges Ticket soll Bestandteil dessen sein.

Fake-Internetseite bietet „0-Euro-Ticket“ an: Vermeintliche Fortsetzung vom 9-Euro-Ticket ist Betrug

Auf der Startseite steht links oben „Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehrswende“, daneben ist der Bundesadler zu sehen. Darunter steht groß: „Wir machen den Weg frei für echte Verkehrswende. Kompromisslos. Klimaneutral. Sozial.“ Beim Runterscrollen erscheint ein Foto von „Dr. Volker Wissing – Bundesminister für Digitales und Verkehr.“

Die Polizei ermittelt laut einem Sprecher wegen versuchten Betrugs. Wer mit einem solchen Ticket fahre, begehe eine Straftat, hieß es. Die Hintergründe der Fake-Seite seien noch unklar. Ein Verkehrsbetrieb hatte wegen des Plakats Strafanzeige bei der Polizei Hildesheim gestellt. (mit Material der dpa)