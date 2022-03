ADAC: Mit Sommerzeit steigt die Gefahr von Wildunfällen

Ein Reh steht am Straßenrand. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn/Archivbild

Mit der Sommerzeit steigt nach Angaben des Verkehrsclubs ADAC auch die Gefahr von Wildunfällen auf Landstraßen. Aufgrund der Zeitumstellung überschnitten sich der Berufsverkehr und die aktive Zeit von Rehen oder Wildschweinen, teilte der Landesverband Niedersachsen/Sachsen-Anhalt mit.

Laatzen - Bis Ende Mai sollten Autofahrer vor allem in den Dämmerungsstunden besonders wachsam sein und den Fuß vom Gas nehmen. Laut ADAC passierten in den vergangenen Jahren in dieser Zeit rund 20 Prozent mehr Unfälle. Ohnehin gehöre der Wildwechsel außerhalb geschlossener Ortschaften zu den Unfallursachen Nummer eins.

Autofahrer sollten unter anderem die Fahrbahnränder im Auge behalten und sich stets auf mehrere Tiere einstellen, die die Straße überqueren wollen. Bei Tieren auf der Straße und wenig Verkehr rät der ADAC zum Bremsen, Hupen und gegebenenfalls Abblenden, damit das Wild einen Fluchtweg findet. Keinesfalls dürfe man den Tieren ausweichen. Um sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, müsse man das Lenkrad fest umfassen und bremsen.

Nach einem Unfall gelte es, die Unfallstelle abzusichern, die Polizei zu verständigen und das tote Tier möglichst auf den Randstreifen zu ziehen. Wegen der Tollwutgefahr sollten Handschuhe getragen werden. Wer getötete Tiere vom Unfallort entfernt, riskiert laut ADAC eine Anzeige wegen Wilderei - das dürfe nur der Jagdpächter. dpa