Ärztekammer: Angriffe auf Kliniken sind Kriegsverbrechen

Die niedersächsische Ärztekammer hat die Zerstörung von Kliniken im Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt. „Dass ukrainische Krankenhäuser, Sanitätseinrichtungen und Praxen gezielt attackiert werden, macht uns als Ärztinnen und Ärzte fassungslos“, heißt es in einer am Samstag bei der Kammerversammlung in Hannover verabschiedeten Resolution.

Hannover - Diese Angriffe auf medizinische Einrichtungen seien Kriegsverbrechen. „Wir fordern den sofortigen Stopp des Kriegs in der Ukraine und das Einhalten der Genfer Konventionen“, heißt es in dem Beschluss weiter. 60 Delegierte verabschiedeten die Resolution einstimmig.

Der Ärztekammer zufolge sollen durch den russischen Angriffskrieg rund 300 ukrainische Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen beschädigt worden sein. 21 Kliniken seien komplett zerstört worden. Die russische Armee verstoße damit gegen die auch von Russland unterzeichneten Genfer Konventionen für bewaffnete Konflikte.

Gewalt gegen Schutzbedürftige und Helfende verurteilten die niedersächsischen Mediziner auf das Schärfste. „Zivilpersonen muss ermöglicht werden, sicher und selbstbestimmt die Kampfgebiete zu verlassen, und für humanitäre Hilfe muss ein Zugang gewährt werden“, betonte die Ärztekammer. dpa