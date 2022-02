Aktion „Dicke Pulli Tag“ für den Klimaschutz

Heizung aus, Pulli an: Modedesign-Studierende der Hochschule Hannover engagieren sich mit einer Aktion für den Klimaschutz. Am Sonntag (14.00 Uhr) wollen sie ihre Kreationen zum „Dicke Pulli Tag“ in der Landeshauptstadt präsentieren. Gleichzeitig zeigt das Museum August Kestner die Ausstellung „use-less. Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung“.

Hannover - Besucher sind eingeladen, ihren Lieblingspulli anzuziehen und aussortierte Pullis mitzubringen, um diese zu tauschen.

Veranstalter des „Dicke Pulli Tags“ sind das use-less Zentrum für nachhaltige Designstrategien der Hochschule Hannover und das Agenda 21- und Nachhaltigkeitsbüro der Landeshauptstadt Hannover. Im vergangenen Jahr wurde der Klima-Aktionstag ins Leben gerufen. Die Idee dahinter ist, die Heizung niedriger zu stellen und stattdessen einen dicken Pullover anzuziehen. Wenn die Raumtemperatur nur ein Grad niedriger sei, könne rund sechs Prozent Energie und damit auch CO2 eingespart werden, teilte der Veranstalter mit. Die Klimaschutz-Aktion stammt ursprünglich aus Belgien. dpa