200 Amazon-Mitarbeiter blockieren Regionalexpress – sie wollten keine 23 Minuten warten

Von: Marcel Prigge

Weil sie ihren Zug nicht verpassen wollten, verhinderten rund 200 Amazon-Mitarbeiter die Weiterfahrt eines Zuges. Sie sprangen aus Büschen auf die Gleise.

Achim – Sie wollten keine 23 Minuten auf den nächsten Zug warten: 200 Amazon-Mitarbeiter haben nach ihrem Schichtende am Mittwoch, 19. Juli, am Bahnhof Achim einen Regionalexpress blockiert, um rechtzeitig nach Hause zu kommen. Sie liefen aus Büschen auf die Bahngleise und stiegen anschließend ein. Die Polizei ermittelt.

200 Amazon-Mitarbeiter blockieren Regionalexpress: Aus den Büschen auf die Gleise gelaufen

Wie die Bundespolizeiinspektion Bremen berichtet, wollte der Lokführer des RE4420 planmäßig um 15:26 Uhr vom Bahnhof Achim in Richtung Bremen abfahren. Doch plötzlich liefen etwa 200 Personen aus angrenzenden Büschen vor seinem Zug und auf die Bahngleise. Der Zug wird an der Abfahrt gehindert. Anschließend steigen alle Personen gemeinsam in den Regionalexpress ein.

Amazon-Mitarbeiter haben einen Regionalexpress in Niedersachsen während der Abfahrt aufgehalten. Sie wollten keine 23 Minuten auf den nächsten Zug warten. (Symbolbild) © Philipp Neumann/dpa

Die eintreffende Streifen der Polizei Verden und der Bundespolizei konnten zwar noch Personen am Zug eintreffen, einige flohen jedoch auch aus dem Regionalexpress. Durch Zeugen hätten mehrere Menschen identifiziert und deren Identitäten polizeilich festgestellt werden. „Gegen diese wurden polizeiliche Ermittlungen eingeleitet“, so die Beamten.

Ersatzhaltestellen für Busse eingerichtet: Baustelle am Bahnhof macht Weiterkommen für Amazon-Mitarbeiter schwer

Die Mitarbeiter haben scheinbar nach ihrem Schichtende ihre Fahrt nach Hause sicherstellen wollen. Nach Informationen von Ippen.Media wird vonseiten der Stadt neben dem Bahnhof eine neue Mobilitätsstation gebaut. Genau dort haben bislang immer die Busse für die Amazon-Mitarbeiter gehalten. Diese müssten sich deshalb eigentlich mit Ersatz-Haltestellen begnügen.

Wollten keine 23 Minuten warten: Massive Verspätungen durch Zug-Blockade

Durch den Vorfall am Bahnhof mussten sowohl die anderen Reisenden im betroffenen Regionalexpress als auch die Gleisblockierer eine etwa einstündige Verspätung hinnehmen. Besonders bitter: Der nächste Zug wäre planmäßig 23 Minuten später gefahren. Insgesamt entstanden durch die Amazon-Mitarbeiter bei elf Zügen Verspätungen von insgesamt 249 Minuten, so die Beamten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu den beteiligten Personen machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0421/16299-7777 zu melden.