Deichbrand-Besucher äußern sich zu Rammstein-Skandal: „Die Frauen sind sehr naiv“

Von: Lia Stoike

Unsere Redaktion hat sich bei Festival-Besuchern umgehört: Würden sie ein Konzert von Rammstein auf dem Deichbrand anhören, wenn die umstrittene Band dort auftreten würde?

Niedersachsen/Wanhöden – „Nein, ich würde mir die Band auf gar keinen Fall anhören“, sagt Charlotte. Sie und ihre Freundin Nele sind auf dem Weg, ihre Festival-Bändchen für das Deichbrand-Festival abzuholen. Die blonde 23-Jährige im T-Shirt hätte sogar überlegt, ob sie überhaupt das Deichbrand besucht, würde Rammstein dort auftreten. Selbst, wenn sie bereits eine Karte gekauft hätte. Charlotte findet es schwierig, wenn der Veranstalter eines so großen Events sagt: „Wir lassen Rammstein jetzt hier spielen.“ Insbesondere, da noch nicht bekannt sei, welches Ausmaß der Skandal annimmt.

Deichbrand-Besucher über Rammstein-Skandal: Wer die Show guckt, unterstützt die Band

Rammstein muss sich seit einigen Wochen harten Anschuldigungen von unzähligen Frauen stellen. Diese berichten teils detailliert von traumatischen Erfahrungen unter anderem bei After-Show-Partys der Band. Insbesondere Front-Sänger Till Lindemann geriet ins Visier. Juristisch bewiesen ist nichts, weshalb für Lindemann und den Rest der Band oder Crew-Mitglieder weiterhin die Unschuldsvermutung gilt. Es ist nicht abwegig, dass Rammstein auf dem Deichbrand auftreten könnte. Im vergangenen Jahr standen zuletzt internationale Hochkaräter wie Nightwish und Steve Aoki auf der Bühne.

Till Lindemann und Rammstein stehen derzeit im Rampenlicht wie keine zweite deutsche Band. Die Deichbrand-Besucher bewerten die Vorwürfe mehrerer Frauen unterschiedlich. © dpa/check your head/Universal/Jens Koch; dpa/Lars Penning

„Wenn man sich die Show anguckt, unterstützt man die Band“, sagt Nele. Die 23-Jährige im grauen Oberteil würde das nicht wollen. „Man kann immer überlegen, ob man Kunst von Vorwürfen abkoppelt.“ Bei derart schlimmen Anschuldigungen sei es aber wichtiger, „ein Zeichen zu setzen“ und sich mit den möglichen Opfern zu solidarisieren. „Ich könnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.“ Am schlimmsten sei die Tatsache, dass Rammstein bereits in ihren Texten Übergriffigkeit und Machtmissbrauch thematisiere. Insbesondere das Solo-Album von Frontmann Till Lindemann ist aufgrund der Texte umstritten.

Meinungen von Deichbrand-Besuchern in puncto Rammstein gespalten

Zwar sind beide Frauen keine Fans der Band. Charlotte hört allerdings gerne K.I.Z. – ein Headliner des Deichbrands 2023. K.I.Z. sind Musiker, die sich in vielen Texten herablassend und gewaltsam gegenüber Frauen äußern. Stellt sich Charlotte vor, dass K.I.Z. die Text-Inhalte auch leben: „Dann steht das in einem anderen Licht.“ Gar nicht weit entfernt trinken Carsten (35), Bernd (30) und Olli (33) an einem Bierwagen ihr Gedeck. Hinsichtlich dessen, ob sie sich Rammstein auf dem Deichbrand anhören würden, vertreten die drei Männer eine klare Meinung.

„Die Frauen sind sehr naiv“: Drei Männer beim Deichbrand mit Statement über Rammstein

„Würden wir hingehen“, beantworten alle drei einstimmig im Chor. „Row zero sind wir“, fügt Olli hinzu. Alle drei lachen. Kurz darauf fragt der 33-Jährige im schwarzen T-Shirt: „Möchten Sie jetzt meine ernste Meinung hören?“ Diese sieht wie folgt aus: „Die Frauen, die da hingehen, sind sehr naiv.“ Ob das mutmaßliche Verhalten der Band daneben ist oder nicht, stehe auf einem anderen Blatt. Ist Rammstein schuldig, dann sollen die Beteiligten dafür bestraft werden, so Olli. Es sei aber auch wichtig, die andere Seite der Medaille zu betrachten. Frauen sollten wissen, worauf sie sich einlassen.

Die Band Rammstein ist derzeit auf Tour. Aufgrund der Vorwürfe und Anschuldigungen gibt es Proteste vor ihren Konzerten. So auch in Berlin. © dpa/Fabian Sommer

Alleine, dass die Frauen über Social Media eingeladen wurden, sei dubios und höchst fragwürdig. „Und warum sollte mich Rammstein für alles Mögliche umsonst einladen?“, fährt Olli fort. Die anderen zwei Männer nicken. Auf die Frage, ob Olli denn auch eine Gegenleistung von Frauen erwarte, wenn er ihnen auf dem Deichbrand ein Bier ausgibt, antworten alle drei erneut einstimmig: „Nein.“

„Eigentlich ist mir das wumpe“ – nicht alle Deichbrand-Besucher verurteilen Rammstein

Auf einer Bierbank, unmittelbar neben der beliebten Tankstelle in Wanhöden, sitzen Peter (49) und Kai (46). Die beiden trinken gemeinsam ein Bier und warten auf ihren Freund Dennis (52). Die Frage, ob sie sich ein Konzert von Rammstein auf dem Deichbrand anhören würden, wenn sie heute spielen würden, stimmt beide Männer nachdenklich. „Also eigentlich ist mir das wumpe“, sagt Peter schließlich. „Ich würde das Gelände nicht verlassen, nur weil die da sind“, so auch Kai. Das gesamte Thema um Till Lindemann und die Band sei zweischneidig. „Ich kann mir darüber kein Urteil erlauben“, sagt auch Peter. Seiner Meinung nach müssen Juristen klären, was an den Vorwürfen dran ist. Anderen stehe das nicht zu.

„Macht“ und „Übergriffigkeit“ in Texten von Rammstein – Deichbrand-Besucher sehen es kritisch

Diese Meinung teilt auch Dennis (52), der sich dazusetzt: „Das stimmt schon, aber die Anschuldigungen sind massiv.“ Es gebe bekanntermaßen etliche Betroffene, die sich „zum Glück“ gemeldet haben. Seiner Meinung nach zeigt das ganz klar, „wohin die Reise“ im Skandal um Rammstein gehe. Unglücklich für Rammstein selbst sei, dass sie mit dem Thema „Macht“ und „Übergriffigkeit“ in ihren Texten spielen. „Das kommt erschwerend dazu“, sagt Kai. Auch Peter ist der Meinung: Bühnen-Setup, Texte und Bühnenshow – die Band sei polarisierend. Der 49-Jährige sagt: „Es wäre nicht das erste Mal, dass etwas ganz publik in der Öffentlichkeit ausgetragen wird und alle sehen dabei zu, wissen, was Sache ist.“

Die Meinungen der Besucher des Deichbrand-Festivals in Bezug auf die Band Rammstein und einen etwaigen Auftritt beim Deichbrand gehen auseinander. Doch ein Blick von oben, wie hier beim Konzert in München, zeigt, dass viele Fans der Band trotz Anschuldigungen, treu bleiben. © dpa/Sven Hoppe

„Das zu bewerten, ist nicht einfach“, sagt Dennis. Jeder in der Debatte sollte fair behandelt werden, sowohl die Band, als auch die Opfer, so der 52-Jährige. Er fügt hinzu: „Man sollte die Rechtslage mal überdenken.“ Die Unschuldsvermutung sei ein hohes Gut – keine Frage. Die Taten, die in Bezug auf Rammstein im Raum stehen, seien allerdings zu schwerwiegend. Nach diesen Vorwürfen würde er definitiv kein Konzert der Band besuchen, sagt er. Auch nicht, wenn sie auf dem Deichbrand spielen. „Auf keinen Fall.“

Verständnis mit Rammstein-Fans, die Konzerte besuchen: „Die haben jetzt die Arschkarte gezogen!“

An der Straße laufen Angie (54) und Andreas (55) Hand in Hand. Beide müssen erstmal schlucken, als sie die Frage hören. Andreas (55) hadert mit sich selbst. „Ob ich sie ansehen würde, kann ich nicht sagen“, sagt er. Als Rammstein-Fan würde er sich nicht bezeichnen, obwohl er bereits bei einem Rammstein-Auftritt war. Damals habe er die Band bei Rock im Park live gesehen. „Da warst du aber auch echt begeistert“, sagt seine Frau Angie.



Für die 54-Jährige steht fest: „Solange nicht klar ist, ob es stimmt oder nicht, würde ich hingehen.“ Eine Karte für ein Konzert würden sich allerdings beide nicht kaufen. Andreas räumt ein, dass er die Band nicht unterstützen möchte, solange nicht geklärt ist, wie viel Wahrheit hinter den Gerüchten steckt. „Wer bereits eine Karte gekauft hat, der hat vermutlich jetzt die Arschkarte gezogen und sitzt zwischen den Stühlen.“