Arbeitgeber verurteilen Warnstreik-Aufruf an Kliniken

"Warnstreik" steht auf einem Transparent. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

An mehreren Krankenhausstandorten in Niedersachsen sind am Donnerstag Warnstreikaktionen angelaufen, mit denen der Ärzteverband Marburger Bund den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen will. Es gebe grundsätzlich eine hohe Streikbereitschaft, sagte die Sprecherin des Verbandes in Niedersachsen, Stephanie Hübner. Allerdings sei in vielen Krankenhäusern die Situation durch krankheitsbedingte Ausfälle infolge von Omikron-Infektionen angespannt.

Hannover - Da sei mitunter niemand mehr da, der streiken könne.

Der Kommunale Arbeitgeberverband Niedersachsen (KAV Niedersachsen) bezeichnete den Streikaufruf als nicht akzeptabel. „Als Arbeitgeber haben wir ein deutliches Entgegenkommen und unseren Einigungswillen gezeigt. Die aktuellen Forderungen der Gewerkschaft stellen die kommunalen Kliniken in Niedersachsen wirtschaftlich vor enorme Schwierigkeiten“, sagte Hauptgeschäftsführer Michael Bosse-Arbogast.

In Niedersachsen sind rund 40 Krankenhäuser von den Tarifverhandlungen betroffen. Der Marburger Bund fordert für die Ärzte unter anderem eine lineare Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr, klare Grenzen für Bereitschaftsdienste sowie eine generelle Begrenzung der Rufbereitschaft auf höchstens zwölf Rufdienste pro Monat. Auch bei Banken und Versicherungen riefen Gewerkschaften für Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreiks auf. dpa