Arbeitslosigkeit in Niedersachsen leicht gesunken

Teilen

"Agentur für Arbeit" steht auf einem Wegweiser vor einer Behörde. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Eine leichte Frühjahrsbelebung hat die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen im März sinken lassen. Insgesamt wurden in dem Monat 250.127 Arbeitslose ermittelt - 1,7 Prozent weniger als im Februar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Allerdings stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich mit dem Vorjahresmonat deutlich um 12,2 Prozent.

Hannover - Der Grund dafür ist laut Regionaldirektion vor allem die Erfassung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die Arbeitslosenquote sank im März leicht auf 5,7 Prozent, im Februar lag sie bei 5,8 Prozent. Der Bedarf an Arbeitskräften blieb bei 78.283 offenen Stellen hoch. dpa