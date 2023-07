Missgeschick der Bank: 40 Millionen Euro auf falsches Konto überwiesen

Systemfehler

Von Marcel Prigge schließen

Ein Missgeschick der NBank sorgt für Furore. 40 Millionen Euro sind auf ein falsches Konto überwiesen worden.

Hannover –Wegen eines Systemfehlers bei der NBank des Landes Niedersachsen ist eine Überweisung in Höhe von 40 Millionen Euro zwischenzeitlich auf einem falschen Konto gelandet. Der Betrag sollte eigentlich zwischen zwei NBank-Konten transferiert werden, landete dann aber auf dem Konto eines Kunden, wie ein Sprecher der Bank am Freitag auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte das Politikjournal Rundblick in Niedersachsen darüber berichtet.

Nach Bekanntwerden des Vorgangs wurde der Rückruf der Millionenzahlung veranlasst und vollständig zurücküberwiesen. Die IBAN wurde demnach mit einem falschen Konto verknüpft. Die Bank leitete Maßnahmen ein, damit sich ein solcher Vorgang nicht wiederholt. Der Vorfall war bereits im März. (Mit Material der dpa)