Ausgebuchte Standesämter am 22.2.22 - Speed-Wedding möglich

Das besondere Hochzeitsdatum mussten sich heiratswillige Paare frühzeitig sichern. Wer an diesem Dienstag spontan auch kirchlich heiraten will, hat aber noch Chancen.

Hameln - Diesen Hochzeitstag kann man nicht so leicht vergessen: Viele Paare wollen am 22.2.22 heiraten, deshalb bieten einige Standesämter in Niedersachsen sogar zusätzliche Termine an. In Lüneburg zum Beispiel sind an diesem Dienstag zwölf Trauungen geplant, dafür sind drei Standesbeamte im Einsatz. Auch Göttingen und Hannover bieten wegen des attraktiven Schnapszahlen-Datums mehr Trauungen als gewöhnlich an, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Der Februar ist normalerweise nicht gerade ein beliebter Monat zum Heiraten.

Wer sich bisher noch nicht überwinden konnte, auch kirchlich den Bund fürs Leben zu schließen, kann sich sogar an diesem 22.2. spontan entscheiden. Im Münster Sankt Bonifatius zu Hameln lädt Pastor Markus Lesinski zum „Speed Wedding“ ein. Voraussetzung für die Blitz-Trauungen ist, dass die Paare bereits standesamtlich verheiratet beziehungsweise verpartnert sind und mindestens ein Partner evangelisch ist. „Mitbringen muss man nur seine Heiratsurkunde vom Standesamt und die Personalausweise“, sagte der Pastor. Die Speed-Trauung werde etwa 15 Minuten dauern - vom Glockengeläut bis zum Auszug aus der Kirche.

Besonders romantisch soll es bei der Candle-Night-Trauung für Kurzentschlossene in Hannovers Marktkirche zugehen. Dazu wird der Innenraum der Kirche mit Kerzen erleuchtet. Vor dem Altar können sich die Paare in der Zeit von 18.00 bis 22.22 Uhr das Ja-Wort geben, wie die Kirche mitteilte. Die Paare müssen die Heiratsurkunde vom Standesamt und die Personalausweise mitbringen, denn ohne eine standesamtliche Ehe oder Lebenspartnerschaft sind in Deutschland keine kirchliche Hochzeiten möglich. Die Marktkirche bittet allerdings im Gegensatz zu der Kirche in Hameln um Anmeldungen. dpa