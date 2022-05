Auto überschlägt sich: Frau stirbt, Kind schwer verletzt

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Auto überschlägt sich auf der A2, bleibt auf dem Dach liegen - eine Insassin kann nur tot geborgen werden, ein Kind wird lebensgefährlich verletzt. Wie konnte es dazu kommen? Zeugen ist etwas aufgefallen.

Lehrte - Ein Wagen mit einer fünfköpfigen Familie hat sich auf der Autobahn 2 im Raum Hannover überschlagen - eine Frau kam dabei ums Leben. Ein achtjähriges Kind erlitt lebensgefährliche Verletzungen, eine 37-jährige weitere Insassin wurde ebenfalls schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 26-jährige Fahrer und der gleichaltrige Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Unfall passierte am Sonntag auf der A2 bei Lehrte. Die Familie stammte aus der Ukraine. Die Autobahn in Richtung Dortmund war nach Polizeiangaben am Unfallort für etwa sechs Stunden komplett gesperrt.

Das Auto kam zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar, andere Autos waren demnach nicht beteiligt.

Zeugen hätten angegeben, dass der Wagen mit riskanter Fahrweise aufgefallen und beispielsweise fast auf ein anderes Auto aufgefahren sei, sagte eine Sprecherin. Dann habe der Fahrer die Kontrolle verloren, das Auto sei von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Nach Angaben der Feuerwehr Hämelerwald blieb der Wagen auf dem Dach in einem Graben liegen.

Laut Feuerwehr befreiten sich die Insassen auf den vorderen beiden Plätzen selbst aus dem Wagen. Auf der Rückbank waren laut Polizei drei weitere Menschen, ein Kind, eine 37-jährige Frau und eine 56-Jährige. Bei dieser habe der Notarzt nur noch den Tod feststellen können.

Mit Hilfe von hydraulischer Unterstützung, Schere und Spreizer wurde eine Tür des Wagens geöffnet, um die Eingeklemmten zu befreien. Die beiden Schwerverletzten kamen per Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser. dpa