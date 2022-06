Automatisiertes Fahren: Weil sieht Forschung als zentral

Stephan Weil (M, SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht mit Michael Ortgiese (l). © Moritz Frankenberg/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht in der Forschung zum automatisierten Fahren ein zentrales Zukunftsfeld für das Bundesland. Wenn Niedersachsen auch künftig Autoland mit einer Produktion von hochwertigen Fahrzeugen sein wolle, müsse das Land bei dieser Entwicklung vorn mit dabei sein, sagte Weil am Montag. Der Regierungschef hatte sich zuvor an der Autobahn 39 bei Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) über das Testfeld Niedersachsen informiert.

Cremlingen - Dort wurden Masten errichtet, um unter anderem Fahrverhalten und Verkehrsfluss zu erfassen und zu analysieren. Damit lassen sich Funktionen für automatisierte und vernetzte Fahrzeuge entwickeln oder verbessern. Nach dem vollständigen Aufbau soll sich das Testfeld über etwa 280 Kilometer auf Autobahnen sowie mehrere Bundes- und Landstraßen erstrecken.

Das Testfeld zwischen Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter und Hannover sei das größte in Europa, sagte Weil. Von der Grundlagenarbeit in dieser Region könnten in der Zukunft viele profitieren. Für ihn sei wichtig, dass Niedersachsen die Zukunft der Mobilität mitgestaltet. Auch wegen der Position von Volkswagen als einem der größten Autobauer der Welt ist Weil zufolge das Interesse sehr groß, solche Forschung im Land zu haben. dpa