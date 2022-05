Autounfall mit fünf Verletzten bei Löningen

Teilen

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Auf einer Landstraße im Landkreis Cloppenburg kommt es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein dahinter fahrender Wagen fährt in die Unfallstelle und überschlägt sich. Ein Mensch wird dabei lebensgefährlich verletzt.

Löningen - Bei einem Unfall zwischen drei Autos im Landkreis Cloppenburg bei Löningen sind fünf Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Zuerst habe ein 60-jähriger Autofahrer beim Überholen auf der Bundesstraße 213 einen entgegenkommenden Wagen übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem am Freitagabend sowohl der 60-Jährige, als auch der 32 Jahre alte Fahrer des anderen Autos schwer verletzt wurden. Die 31-jährige Beifahrerin des jüngeren Autofahrers wurde so schwer verletzt, dass sie nach Angaben der Polizei auch am Sonntagmorgen noch in Lebensgefahr schwebte.

Hinter dem Auto des 32-Jährigen fuhr ein weiterer Wagen, dessen Fahrer nach dem Unfall die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Der 65-jährige Fahrer und seine 61 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam bei dem Unfall zum Einsatz. Die Straße wurde für rund fünf Stunden voll gesperrt. dpa