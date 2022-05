Beamte versammeln sich zu 24-Stunden-Demo vor dem Landtag

Teilen

Beamtinnen und Beamte werden auf Kundgebungen in Hannover heute auf ihre Forderungen an das Land aufmerksam machen. Die Gewerkschaft Verdi hat unter dem Motto „Wahltag ist Zahltag“ zu einer 24-stündige Demonstration vor dem Landtag aufgerufen (12.00 Uhr). Gefordert werden unter anderem die Wiedereinführung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes, Bildungszeit statt Sonderurlaub und eine freie Wahl der Krankenversicherung.

Hannover - An dem Protest beteiligen sich neben Beschäftigten der Berufsfeuerwehr und der hauptamtlichen Wachbereitschaft auch Beamtinnen und Beamte aus vielen anderen Bereichen.

Auch der Niedersächsische Beamtenbund (NBB) hat für Mittwoch zu einer Kundgebung am Landtag aufgerufen (13.00 Uhr). Die von Landesfinanzminister Reinhold Hilbers (CDU) angekündigten Verbesserungen der Beamtenversorgung reichen nach Ansicht der Gewerkschaften nicht aus. Von Dezember 2022 an sollen demzufolge die Bezüge um 2,8 Prozent angehoben werden. Aus Sicht des NBB ist die Besoldung in Niedersachsen weiterhin nicht verfassungsgemäß. dpa