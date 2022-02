Behinderungen auf der A1: Verkehrschaos aber ausgeblieben

In Hamburg wird auf der A7 beim Elbtunnel gebaut. In der Innenstadt finden mehrere Veranstaltungen statt. Am Samstag kommt es wie erwartet zu Verkehrsbehinderungen - am Sonntag entspannt sich vieles.

Hamburg - Wegen einer Sperrung auf der Autobahn 7 im Elbtunnelbereich und Veranstaltungen im Innenstadtgebiet ist es in Hamburg am Wochenende zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Auswirkungen seien aber nicht so schlimm gewesen wie erwartet, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Sonntag. Abgesehen von stockendem Verkehr auf der A1 in Richtung Süden blieb es am Sonntag demnach „recht unauffällig“ rund um Hamburgs Straßen.

Auch das Fußballspiel HSV gegen Werder Bremen im Volksparkstadion, zu dem 25 000 Zuschauer kommen durften, sorgte am Mittag nach Angaben des Sprechers zunächst nicht für Verkehrsprobleme.

Die Polizei hatte wegen Baumaßnahmen auf der A7 sowie der Veranstaltungen im Innenstadtbereich vor größeren Verkehrsbehinderungen am Wochenende gewarnt. Wie erwartet war es am Samstag auf der Autobahn 1, über die unter anderem der Verkehr umgeleitet werden sollte, zu Staus gekommen. Am Mittag stockte es sich in Richtung Norden auf zwölf Kilometern.

Die Autobahn GmbH Nord hatte mitgeteilt, dass die Baumaßnahmen auf der A7 am südlichen Portal des Elbtunnels bis Montagmorgen um 5.00 Uhr abgeschlossen sein sollten. „Derzeit läuft alles nach Plan“, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Ursprünglich waren die Arbeiten für das vergangene Wochenende vorgesehen gewesen, wegen des Sturms aber verschoben worden. Die A7 südlich des Elbtunnels wird seit Ende 2020 ausgebaut. dpa