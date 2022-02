Benzin ist so teuer wie nie

Teilen

Eine Anzeigetafel zeigt 2,069 Euro für einen Liter Super E10 und 2,129 Euro für Super an. © Julian Stratenschulte/dpa

Die hohen Spritpreise sind für viele Menschen eine Belastung. Superbenzin der Sorte E10 ist in Deutschland derzeit so teuer wie nie. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter 1,712 Euro, wie der ADAC mit Sitz in München am Mittwoch mitteilte. Diesel kostete 1,640 Euro pro Liter - ebenfalls ein Rekord. Auch in Niedersachsen kostet eine Tankfüllung mehr Geld als früher.

München/Hildesheim - So mussten Fahrerinnen und Fahrer am Mittwochvormittag an einer Tankstelle an der Autobahn A7 im Landkreis Hildesheim sogar 2,069 Euro für einen Liter Superbenzin der Sorte E10 zahlen. Superbenzin kostete dort 2,129 Euro pro Liter und Diesel 1,939 Euro pro Liter.

Beim jüngsten ADAC-Vergleich der Kraftstoffpreise in den Bundesländern vom 18. Januar lag Niedersachsen mit einem Durchschnittspreis von 1,687 Euro bei der Sorte E10 auf dem zwölften Platz. Hamburg hatte mit 1,646 Euro pro Liter den günstigsten, Sachsen-Anhalt mit 1,704 Euro den teuersten Durchschnittspreis. Bei den durchschnittlichen Dieselpreisen landete Niedersachsen Mitte Januar mit 1,601 Euro pro Liter auf dem achten Platz.

Die seit Wochen steigenden Spritpreise sind vor allem auf den hohen Ölpreis zurückzuführen. Dabei spielen wirtschaftliche und politische Faktoren eine Rolle. Das Angebot ist knapp und die Nachfrage solide. Zudem sorgen die politischen Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze für einen kräftigen Risikoaufschlag auf dem Ölmarkt. Russland ist einer der größten Erdölförderer der Welt. dpa