Energiekrise: Ein Dorf in Niedersachsen pfeift auf Putins Gas

Von: Yannick Hanke

Das Bioenergiedorf Ellringen in Niedersachsen kommt ohne Wladimir Putins Erdgas aus Russland aus. © Sergei Chirikov/Stefan Sauer/dpa/Markus Gann/imago/Montage

Deutschland will und muss unabhängig von Erdgas aus Russland werden. Das Bioenergiedorf Ellringen in Niedersachsen macht vor, wie es geht.

Ellringen – Ganz Deutschland stellt sich eine existenzielle Frage: Wie geht es ohne Erdgas aus Russland weiter? Ganz Deutschland? Nein, denn das Bioenergiedorf Ellringen in Niedersachsen zeigt sich als unbeugsam und hängt nicht am Gas-Tropf von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Wie das möglich ist? Von einem Zaubertrank wie bei „Asterix und Obelix“ ist nichts bekannt. Dafür von einer Biogasanlage als Alternative, die beim drohenden Gasnotstand nun Früchte trägt. Ein Blick auf ein Erfolgsmodell, das bereits seit mehr als einem Jahrzehnt Bestand hat. Das berichtet kreiszeitung.de.

Bioenergiedorf Ellringen in Niedersachsen: Unabhängig von Erdgas aus Russland

Ellringen, das ist ein 250-Seelen-Dorf, rund 25 Autominuten von Lüneburg entfernt. Hier, in der Provinz von Niedersachsen, ticken die Uhren noch anders. Bereits 2011 übernahm der Landwirt und Unternehmer Thomas Koch die bereits existierende Biogasanlage im Dorf. „Wir wollten von Anfang an etwas an die Bevölkerung zurückgeben“, verrät er dem NDR.

Schon damals sei Thomas Koch in dem Bewusstsein sein gewesen, dass sich die Anwohner durchaus auch am Geruch und am erhöhten Verkehrsaufkommen rund um die Biogasanlage in Ellringen stören könnten. Doch konnte Koch seinen Plan in die Tat umsetzen und fast alle Einwohner von Ellringen überzeugen.

Biogasanlage in Ellringen produziert Strom und versorgt ganzes Dorf mit günstiger Nahwärme

Die Biogasanlage sollte nicht nur Strom produzieren, sondern über ein Wärmenetz auch das Dorf mit günstiger Nahwärme versorgen. Rund 50 Haushalte gibt es in Ellringen, fast alle hätte man an das Netz anschließen können. Seitdem ist das kleine Dorf in Niedersachsen unabhängig von Gaslieferungen wie aus Russland.

Ein weiterer Vorteil der Biogasanlage: Die Landwirte in der Umgebung können ihre Gülle in der Anlage von Thomas Koch entsorgen. „Das war eben ein wichtiger Punkt – dezentral und vor Ort, unabhängig von anderen Lieferanten und dann auch regenerativ, das heißt CO₂-neutral und nährstoffneutral – die Anlage zu betreiben“, merkt Koch an.

Ukraine-Krieg überzeugt letzte Zweifler in Ellringen: Ja zur Biogasanlage in Niedersachsen

Der nachhaltige Erfolg des Modells, aber auch der Ukraine-Krieg hätten zudem diejenigen in Ellringen, die noch nicht ans Wärmenetz angeschlossen sind, zum Umdenken gebracht. Doch kommt auch Thomas Koch nicht drumherum, mit den Bestandskunden über Preiserhöhungen zu reden. Ein Ergebnis der extremen Preissteigerungen für die Landwirte, die mit ihrer Gülle gar den Rohstoff für die Biogasanlage liefern.

Nach Einschätzung vom Unternehmer aus Niedersachsen würde der Preis pro Kilowattstunde Nahwärme ab Januar 2023 je nach Abnahmemenge bei 7 bis 7,5 Cent liegen. Doch, das zeigt der direkte Vergleich: Im Frühjahr 2022 lag der Durchschnittspreis für Erdgas bei 13,77 Cent pro Kilowattstunde. Darauf verweist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Bioenergiedorf auch in Bayern: Großbardorf setzt seit mehr als 15 Jahren auf erneuerbare Energien

In seiner Rolle als „gallisches“ Bioenergiedorf ist Ellringen in Deutschland aber nicht allein. Denn auch das unterfränkische Großbardorf ist bereits unabhängig von Erdgas. Auch hier wird Bioenergie vertraut. Schon vor mehr als 15 Jahren hat die 1.000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld auf erneuerbare Energien gesetzt. Inzwischen kann man sich selbst mit Wärme und Strom versorgen.

„Erdgas-Probleme gibt es in Großbardorf nicht“, weiß Bürgermeister Josef Demar (CDU) dem Bayerischen Rundfunk zu berichten. Auch hier ist die eigene Biogasanlage 2011 ans Netz gegangen. Um sie betreiben zu können, liefern Landwirte Energiepflanzen, darunter Mais. Durch die Abwärme der Biogasanlage könne man insgesamt 80 Prozent der Wärme erzeugen, die in der Gemeinde benötigt wird.

Samtgemeinde Dahlenburg seit 20 Jahren mit Fokus auf erneuerbare Energien

Noch früher, schon vor 20 Jahren, hat wiederum Dahlenburg auf erneuerbare Energien gesetzt. Ellringen gehört zur Samtgemeinde, wo 18 Windparks und die bereits bekannte Biogasanlage mehr Strom produzieren, als die Gemeinde überhaupt braucht. „Es wurde im Landkreis Lüneburg oft so gesehen, dass es nicht so schön ist, dass wir hier so viele Windkraftanlagen haben, aber es zeigt sich jetzt, dass es auch ein Riesenvorteil sein kann“, spricht Bürgermeisterin Uta Kraake (parteilos) über den mitunter steinigen Weg.

Die Samtgemeinde Dahlenburg sei zwar gut auf die kommenden Monate vorbereitet, doch ruft Bürgermeisterin Kraake die Bevölkerung bereits zur Sparsamkeit auf. Man solle sich bewusst machen, wie viel Energie man wirklich verbrauche. Als gutes Beispiel möchte das Rathaus vorangehen und die Temperatur in öffentlichen Gebäuden senken. Zudem würde noch ein Photovoltaik-Freiflächenkonzept auf der Agenda der Bürgermeisterin stehen. Putin ein Schnippchen schlagen, das können sie hier.