Bis zu 120 Millionen Euro für niedersächsische Innenstädte

Teilen

Mit dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ fördert die Landesregierung 207 Kommunen und kommunale Verbünde in Niedersachsen bei der Entwicklung von Projekten und Konzepten zur Innenstadtentwicklung. „Mit dem Sofortprogramm helfen wir bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie in unseren Innenstädten. Niedersachsenweit können die Kommunen jetzt innovative und maßgeschneiderte Ansätze für lebenswertere Zentren umsetzen“, sagte Europa- und Regionalministerin Birgit Honé am Montag.

Hannover - Die Anträge beinhalteten viele kreative und gute Idee.

„Dabei geht es um mehr als gute Einkaufsmöglichkeiten. Vielmehr sollen unsere Innenstädte für die Menschen, die dort einkaufen, arbeiten, verweilen oder wohnen wollen, attraktiv gestaltet sein“, betonte die SPD-Politikerin. Das Programm umfasst gut 120 Millionen Euro und speist sich aus der EU-Aufbauhilfe REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), mit der die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gelindert werden sollen, teilte das Ministerium mit. Mit der Zustellung der Bescheide sei ein wichtiger Meilenstein in einem ehrgeizigen Zeitplan erreicht worden, sagte die Ministerin.

Alle 207 eingereichten Anträge zur Aufnahme in das Sofortprogramm wurden positiv bewertet. Damit stehen den Kommunen und Kommunalverbünden je nach Größe feste Budgets zu. Demnach können Großstädte wie Hannover oder Osnabrück nun mit 1,8 Millionen Euro rechnen - kleine Kommunen und Verbünde mit 345.000 Euro. dpa