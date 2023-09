Blaualgen in zwei Seen in Niedersachsen und Bremen

Ein Blaualgenteppich. © Uwe Zucchi/dpa/Archivbild

In zwei Seen in Niedersachsen und Bremen gibt es nach Behördenangaben derzeit Blaualgen. Die Stadt Göttingen sprach am Montag für den Seeburger See ein Badeverbot aus. Auch im Grambker Seebad in Bremen wurden Blaualgen festgestellt, wie die zuständigen Behörden auf ihren Webseiten mitteilten.

Göttingen - Weitere Gewässer könnten folgen. An weiteren Badestellen, darunter das Steinhuder Meer, der Dreiecksteich bei Hannover und der Dümmer See, warnen die Behörden vor einer möglichen Blaualgenbildung an den Badestellen. Darüber hinaus herrscht ein Badeverbot für den Sulinger Stadtsee wegen ungeklärter Haftungsfragen bei Badeunfällen.

Blaualgen sind Bakterien, die giftig sein und unter anderem die Haut reizen oder Atemnot auslösen können. Das gelte insbesondere für Kinder und Kleinkinder, teilte die Stadt Göttingen mit. Die Algen treten vor allem in den Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen in stehenden Gewässern auf.

Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es in dieser Woche noch einmal warm werden. Für Montag wurden Höchstwerte zwischen 23 Grad auf den Inseln und 26 Grad auf dem Festland vorhergesagt. Am Dienstag und auch an den folgenden Tagen sollen Höchstwerte von mindestens 30 Grad erreicht werden, bei nur schwachem Wind. dpa