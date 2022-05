Bauernhof abgebrannt: Eine Million Euro Schaden

Bei einem Brand auf einem Bauernhof im Landkreis Emsland ist ein Schaden von einer Million Euro entstanden. (Symbolbild) © Marvin Koss/imago

Auf einem Bauernhof im Landkreis Emsland bricht ein großes Feuer aus. Der Brand verursacht einen Schaden von circa einer Million Euro.

Emsbüren – Verhängnisvolles Feuer: Rund eine Million Euro Schaden sind beim Brand eines Bauernhofs in Emsbüren im Landkreis Emsland in Niedersachsen entstanden. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Brand verletzt, wie die Polizei am Montag (09.05.2022) mitteilte. Ein Wohnhaus wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, wie hna.de berichtet.

Vermutlich war das Feuer am Sonntagabend (08.05.2022) gegen 17.30 Uhr in einem Auto ausgebrochen, das in einer Garage abgestellt war. Den Angaben der Feuerwehr zufolge griff das Feuer auf das an der Garage angrenzende Wohnhaus, eine Scheune und mehrere Lagerräume über. Zwischenzeitlich schlugen die Flammen laut Feuerwehr meterhoch aus dem Dach der betroffenen Gebäude.

Eine Million Euro Schaden bei Brand auf Bauernhof im Landkreis Emsland

Mehr als 140 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren löschten bis spät in die Nacht den Brand. Auch das Technische Hilfswerk (THW) war im Einsatz und leuchtete den Brandort aus. Während der Löschungsarbeiten musste eine benachbarte Landesstraße 40 sowie die Straße Bernte zeitweise gesperrt werden. (rdg)

